З Успінням Пресвятої Богородиці 2020! Гарні привітання та листівки

Успіння Пресвятої Богородиці – велике свято, відоме також як Перша Пречиста. Фото: "Радіо Максимум"
У п'ятницю, 28 серпня, православні відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. Це велике свято, відоме також як Перша Пречиста, присвячено пам'яті про смерть (успіння) Божої Матері.
До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Ще сміється серпень золотий,
Але осені гінці вже йдуть.
Успіння Богородиці святої,
Дзвони на дзвіниці несуть.
Нехай Матір Божа вас від бід оберігає,
Живіть у мирі з Богом і людьми,
Нехай ангел вас крилами осінить,
І довгими нехай будуть ваші дні!
***
В день Богородицы Успения
Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.
Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.
***
З Успінням Пресвятої Богородиці 2020 irpin.news
Матері просять сьогодні за дітей,
Діти моляться за матерів,
Тебе благають по всьому білому світі,
Молитви несуть всі в святий храм.
Свято Успіння Пресвятої Богородиці,
Ісуса Христа свята породілле,
Діво, спаси нас і сохрани,
Від зла і нечисті життя збережи.
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Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы
Мира всем желаю.
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Дзвін Успіння
Зазиває до церкви нас,
Отримуємо благословення,
На душі світло зараз.
Зі святом рідних привітаємо,
Бажаємо миру і добра,
Нехай буде більше в кожному
Любові, милосердя і тепла!
***
В Успение Богородицы
Примите поздравления,
Желаю веры крепкой,
Надежды и смирения.
***
Поздоровлення з Успінням Пресвятої Богородиці bonnycards.ru
Пресвята наша Богородиця
Дивиться лагідно з небес.
Вам пошле своє благословення
І подарує казкових чудес.
І нині, в день її Успіння,
Від душі хочу вам побажати,
Щоб душа ваша залишилася світлою,
І ви могли благі справи робити!
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В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить все то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.
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З Успінням Пресвятої Богородиці! Нехай вдома панує мир і благодать, рідні будуть щасливі й здорові, а ангел-хранитель завжди оберігає. Нехай на небі завжди горить зірочка, яка буде освітлювати шлях і вести по життю тільки по правильному курсу.
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Поздравляю с праздником Успения Пресвятой Богородицы. Пусть будет добрым сердце, счастливой – жизнь, искренней – улыбка, радостной – надежда. Желаю мира и благодати, трепетной любви и крепкой веры, самоотверженности души и чистоты мысли.
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Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції і прикмети на Успіння Пресвятої Богородиці: що можна і не можна робити 28 серпня.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.
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