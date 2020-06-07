З Трійцею! Гарні привітання і побажання в свято, смс, картинки, відео
У неділю, 7 червня, відзначається велике свято – День Святої Трійці, або П'ятидесятниця. Це одне з головних свят у християнській вірі, назва якого означає єдність Святого Духа, Бога-Отця та Бога-сина.
До Трійці OBOZREVATEL підготував для своїх читачів найкращі привітання та побажання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
Трійця 2020: смс, вірші та проза
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
С Троицей вас поздравляю
Счастья и любви желаю,
А еще во всем успеха,
Пенья птиц, улыбок, смеха
И безмерного здоровья.
С уваженьем и любовью.
***
Пусть Троица к вам придет,
Счастье с собой принесет,
Радость, мир, вдохновение,
Удачу, любовь и терпение.
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
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Поздравляю с праздником святой Троицы! Желаю, чтобы небесные Хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра вам и благополучия!
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Вітаю з Трійцею і в це чудове свято хочу побажати миру і щастя в житті, ладу в родині, любові та спокою, натхнення, добрих надій і світлих почуттів у кожному дні!
День Святої Трійці: картинки з привітаннями
Відео до Трійці
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в День Святої Трійці.
За матеіалов: pozdravok.ru, maximum.fm.