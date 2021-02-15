Зі Стрітенням Господнім: привітання та листівки до свята

У понеділок, 15 лютого, православні в Україні відзначають Стрітення Господнє – велике церковне свято, яке належить до числа дванадесятих. Його святкування було встановлено на честь принесення немовляти Ісуса Христа до храму Єрусалима його батьками Дівою Марією і Йосипом Обручником.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав привітання, побажання, листівки, картинки та відео до Стрітення.

Стрітення Господнє: вірші, смс і проза

В Сретение младенцем

Иисус был в храм внесен,

Спасителя увидел

В нем Старец Симеон.

Века прошли с той встречи,

Но память в нас жива,

В Сретение примите

Сердцем вы Христа.

Силою своей

Господь пусть одарит,

В сердцах и душах наших

Веру укрепит.

***

Сьогодні свято – Стрітення Господнє.

День променистий, надихаючий і ясний,

Бажаю від душі – тепла, добра, здоров'я,

Хай серце буде легким, життя – прекрасним.

Нехай вас Господь завжди оберігає,

А труднощів, печалей нехай вас позбавляє.

***

Со Сретеньем Господним поздравляю!

Пусть Бог от горя и беды тебя хранит,

Здоровья для души и тела искренне желаю,

Ничто пусть не тревожит, не болит.

Пускай мечты сбываются скорее,

Крепчает вера пусть твоя.

И жизнь становится светлее

И удаются все заботы и дела.

***

Я в день Господнього Стрітення

Бажаю світла і тепла,

Щоб Бог послав благословення

Й життя щасливішим було!

***

В Сретение Господне

Желаю жить привольно.

Пускай придет смирение,

Надежда и покой,

Пусть все желанья добрые,

Дела богоугодные

Оставят след в душе твоей,

И жизнь течет рекой.

***

Вітаю зі Стрітенням Господнім, бажаю, щоб у житті траплялися важливі та прекрасні зустрічі, щоб люди, що несуть щастя і світло, не проходили повз вас. Нехай серцю вистачає мудрості побачити диво в найпростіших речах. Нехай радість кожного дня, подарованого Богом, перетворює життя на прекрасне свято. Миру, любові та віри!

***

В праздник Сретения Господнего хочется пожелать самого светлого. Пусть сердце верит в чудеса, которые всегда сбываются. Здоровье, мир и любовь никогда не покидают ваш дом. А удача будет верным помощником в любом деле.

***

Вітаю з цим великим православним святом – Стрітенням Господнім. У день великих зустрічей, коли зустрічаються Старий і Новий Завіт, старець Симеон зустрівся з немовлям Ісусом, а зима зустрічається з літом, хочу побажати віри: в майбутнє, в любов, в торжество справедливості. Віри й надії в те, що наше життя буде краще, ніж сьогодні!

Картинки та листівки в Стрітення Господнє

Привітання зі Стрітенням Господнім kozakorium.com

Листівка в Стрітення Господнє giffs.ru

Картинка в Стрітення Господнє dli.donetsk.ua

Побажання в Стрітення Господнє ivanzhytnyk.com

Відео до свята Стрітення

Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції та заборони святкування Стрітення Господнього. З давніх-давен у народі його пов'язували з першою зустріччю весни. А стрітенська вода, освячена в храмах 15 лютого, славиться своїми цілющими властивостями.

За матеріалами: pozdravok.ru.