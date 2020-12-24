З Різдвом Христовим: привітання, відео, картинки та листівки
Різдво Христове в п'ятницю, 25 грудня, відзначають католики, частина православних вірян, а також протестанти.
Цього дня сім'ї традиційно збираються за святковим столом, дарують один одному подарунки і колядують. До свята OBOZREVATEL підготував привітання в прозі і віршах, листівки, картинки і відео.
Вірші, проза та смс в Різдво
Звезда рождественская пусть
Вам освещает в жизни путь.
Уюта и здоровья в дом —
Любви, добра вам!
С Рождеством!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
Счастливого вам Рождества,
Достатка в доме и добра,
Пускай Господь благословит
И от невзгод всех сохранит!
***
Бажаю вам добра,
Від Різдва і до Різдва,
Щоб здоров'ям, щастям в хаті,
Ви були завжди багаті.
Спокій в домі, сонце ясне,
Хай ніколи не погасне,
Хай у добрі проживає
Вся ваша родина.
Колядуйте, веселіться,
Бо весела днина.
Я щиро бажаю веселих вам свят,
Куті, пампушків, українських коляд.
***
Поздравляю с Рождеством,
С зимним, чистым волшебством!
Радости большой желаю,
Пусть Господь оберегает!
***
З Різдвом Христовим! Бажаю миру і благодаті в цьому світі, а також доброго життя і щоденної радості. Нехай всі в родині будуть здорові, нехай буде доброта і щастя на серце.
***
Поздравляю с Рождеством Христовым! Всех благ, мирного неба, радости и самых добрых дел!
***
З Різдвом Христовим! Нехай до вашої оселі прийде диво. Нехай здійсняться всі мрії, в будинку живе щастя, добробут і любов!
***
Нехай світло великого свята Різдва наповнить оселю затишком і теплом, серце – смиренням і радістю. Нехай Бог дарує здоров'я, благополуччя і любов до ближнього!
Картинки та листівки
Відео до Різдва
Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції, яких католики дотримуються в Різдво. За григоріанським календарем свято відзначається 25 грудня.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.