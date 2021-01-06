З Різдвом: привітання, картинки та листівки до свята
У четвер, 7 січня, в Україні відзначають Різдво Христове. Це велике християнське свято, присвячене Народженню Спасителя Ісуса Христа у Діви Марії.
Цього дня віряни відвідують церкву, колядують і бажають одне одному духовних і матеріальних благ. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав добірку привітань у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в Різдво
Щасливого вам Різдва,
Достатку в домі та добра,
Нехай Господь благословляє
І від негараздів вберігає!
***
Принесет пусть Рождество
Только лучшего всего.
Непременно побеждает
В жизни вашей лишь добро.
Пусть творятся чудеса,
Счастьем светятся глаза,
В жизни каждого пусть будет
Только белая полоса!
***
З Різдвом вас вітаю!
Світлим святом прекрасним,
Віфлеємська зірка
Осяє нехай світлом ясним.
Буде нехай здоров'я міцним,
Щастя в оселі нехай живе,
А смуток ваше серце
Ніколи хай не візьме.
***
С Рождеством вас поздравляю,
Счастья и добра желаю.
Ангел пусть вас бережет
От печалей и невзгод.
Пусть на путь он вас наставит
И здоровья вам прибавит,
Пусть в душе цветут цветы
И сбываются мечты!
***
Щирої радості
В свято Різдва,
Затишку, здоров'я,
Щастя, тепла!
***
Счастливого вам Рождества,
Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!
***
Тиші, добра, гармонії
У це свято Різдва!
Миру, міцного здоров'я
І сімейного тепла!
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С Рождеством Христовым! Пусть светлый праздник наполнит дом теплом и радостью, близкие люди будут всегда здоровы и счастливы! Пусть сердце каждого в этот день наполнится миром и добром!
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У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку, душевної теплоти, взаєморозуміння та підтримки в родині. Нехай ваше життя буде мирним, спокійним та щасливим.
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Поздравляю с Рождеством Христовым. Желаю мира, доброты, радости, счастья и любви, чтобы в этот светлый праздник жизнь стала сказкой с прекрасными мечтами из детства, с крепкими объятиями близких людей.
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Нехай святими будуть дні та віра в світле ніколи не запаморочиться злими думками і словами. Бажаю, щоб навколо були тільки ті люди, хто всією душею вірить у Вас і бажає добра. Зі святом, з Різдвом Христовим!
Картинки і листівки в Різдво Христове
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав про головні традиції і заборони Святого Вечора та Різдва. Також повідомлялося, коли в Україні 2021 року будуть колядувати, щедрувати та посівати.
За матеріалами: pozdravok.ru.