З Різдвом Пресвятої Богородиці: привітання, побажання, відео та листівки

Православні віряни 21 вересня відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день присвячено спогаду про народження Діви Марії у праведних Іоакима і Анни.

До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.

Різдво Пресвятої Богородиці 2020: смс, вірші та проза

С Рождеством Пресвятой Богородицы!

Светлой верой душа пусть наполнится.

Вам – любви, доброты и терпения,

Чтоб ушли все подальше сомнения.

Чтоб сияло вам счастье прекрасное,

Не настало бы время ненастное.

И здоровы чтоб были все близкие,

Согревало бы солнце лучистое!

***

У день Різдва Богородиці

Чудо станеться нехай.

Серце хай щастям наповниться,

Буде в душі Вашій рай.

Хай ні хвороби, ні прикрості

Вас ніколи не знайдуть.

Будуть хорошими новини,

Радість лише роки несуть.

***

Рождество Пресвятой Богородицы,

Поздравляю я с праздником вас,

Пусть всегда хранит вас Мария,

Пусть спасает в невзгодах не раз.

Пусть укроет от боли и горести

Материнским, уютным теплом,

Пусть наполнит любовью и радостью

Вашу душу, сердце и дом.

***

З Богородиці Різдвом!

Нехай чудові побажання

Принесуть у твій щасливий дім

Розуміння і визнання.

Вітаю тебе душевно я,

І бажаю тобі благ земних,

Щастя вічного і чарівного,

Багато радості кожної миті!

***

С Рождеством Пресвятой Богородицы

Поздравляю тебя всей душой!

Пусть она о тебе позаботится,

Чтобы беды прошли стороной!

Только мира, здоровья, удачи

Я желаю тебе в этот час

И достатка большого в придачу,

И счастливых, сияющих глаз!

***

З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом вас і ваших близьких. Щастя, божої благодаті і любові вам!

***

Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!

***

Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш дім і вашу сім'ю від біди і лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті!

З Різдвом Пресвятої Богородиці: листівки та картинки

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці.

За матеріалами: pozdravok.ru.