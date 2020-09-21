З Різдвом Пресвятої Богородиці: привітання, побажання, відео та листівки

Православні віряни 21 вересня відзначають велике свято – Різдво Пресвятої Богородиці. Цей день присвячено спогаду про народження Діви Марії у праведних Іоакима і Анни.
До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.
Різдво Пресвятої Богородиці 2020: смс, вірші та проза
С Рождеством Пресвятой Богородицы!
Светлой верой душа пусть наполнится.
Вам – любви, доброты и терпения,
Чтоб ушли все подальше сомнения.
Чтоб сияло вам счастье прекрасное,
Не настало бы время ненастное.
И здоровы чтоб были все близкие,
Согревало бы солнце лучистое!
***
У день Різдва Богородиці
Чудо станеться нехай.
Серце хай щастям наповниться,
Буде в душі Вашій рай.
Хай ні хвороби, ні прикрості
Вас ніколи не знайдуть.
Будуть хорошими новини,
Радість лише роки несуть.
***
Рождество Пресвятой Богородицы,
Поздравляю я с праздником вас,
Пусть всегда хранит вас Мария,
Пусть спасает в невзгодах не раз.
Пусть укроет от боли и горести
Материнским, уютным теплом,
Пусть наполнит любовью и радостью
Вашу душу, сердце и дом.
***
З Богородиці Різдвом!
Нехай чудові побажання
Принесуть у твій щасливий дім
Розуміння і визнання.
Вітаю тебе душевно я,
І бажаю тобі благ земних,
Щастя вічного і чарівного,
Багато радості кожної миті!
***
С Рождеством Пресвятой Богородицы
Поздравляю тебя всей душой!
Пусть она о тебе позаботится,
Чтобы беды прошли стороной!
Только мира, здоровья, удачи
Я желаю тебе в этот час
И достатка большого в придачу,
И счастливых, сияющих глаз!
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З Різдвом Пречистої Пресвятої Богородиці! Бажаю миру, радості в сім'ї та удачі в справах. Нехай Пресвята Діва рятує під своїм покровом вас і ваших близьких. Щастя, божої благодаті і любові вам!
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Сердечно поздравляю с Рождеством Пресвятой Богородицы! Пусть Божья Матерь охраняет семью от бед и злого духа, дарит счастье и благополучие, помогает принимать правильные решения и преодолевать трудности, наполняет душу светом, любовью и милосердием!
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Вітаю з Різдвом Пречистої Діви Марії! Нехай Богородиця береже ваш дім і вашу сім'ю від біди і лиха, рятує під своїм покровом і наповнює ваші серця чистою вірою. Миру вам, добра і душевної благодаті!
З Різдвом Пресвятої Богородиці: листівки та картинки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Різдво Пресвятої Богородиці.
За матеріалами: pozdravok.ru.