З Покровом Пресвятої Богородиці 2020: привітання, листівки, картинки і відео

Православні віряни 14 жовтня відзначають Покров Пресвятої Богородиці. Так, за переказами в цей день 910 року Божа Матір явилася в храмі в оточеному ворогом Константинополі і стала молитися з разом народом. Потім вона зняла блискуче покривало з голови і простягнула його над містом.

Цього дня віруючі ходять до церкви і звертаються з молитвами до Діви Марії. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.

З Покровом Пресвятої Богородиці: смс, вірші та проза

Пусть Богородица Святая

Покровом вас от бед накроет,

Пусть от болезней защищает

И душу с сердцем успокоит.

С Покровом вас я поздравляю,

Пусть сердце радость наполняет,

Желаю жить не унывая,

Пусть Бог во всем вам помогает.

***

З Покровом всіх сьогодні вітаю!

Бажаю благодаті й добра.

Здоров'я, миру і любові бажаю,

У справах удачі, а в серці тепла!

***

Пусть светом душа наполнится

В Покров Пресвятой Богородицы!

Пусть сбываются те желания,

О чем просим в молитвах отчаянно.

Пусть хранит Божья Матерь от зависти,

Пусть хранит от невзгод и усталости,

Пусть покроет Покровом своим,

Когда, нет сил справляться самим!

***

В день Покрови бажаю сердечно,

Щоб ти був щасливий безмежно.

Нехай Богородиця від бід вкриє

І на краще долю твою влаштує.

На все нехай буде Божа воля,

Щасливою буде твоя доля!

***

Пусть Божья Матерь тебя оберегает,

Он неприятных дней остерегает.

Пусть дарит силу, счастье, процветание,

Здоровье, честь и сострадание.

Пусть царствует любовь и мир в округе,

Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.

Пусть Ангел светлый на пути стоит

И свято всю семью твою хранит.

Пусть услышанными будут все молитвы,

И станет жизнь, как гладкие граниты.

***

Величезним благодатним щастям

Від Богородиці самої

Прийде сьогодні водночас

День славний і святий – Покрова.

Нехай чудодійний Покров

Вас осяє і заспокоїть,

Подарує щастя і любов,

І життя без смутку влаштує!

***

Мира вам, тепла и света

И спокойствия в душе,

Чтобы счастье и здоровье

Правили у вас в семье,

Пусть любовь оберегает

Днем и ночью круглый год,

И Святая мать Христова

От беды всегда спасет!

***

Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці та від душі бажаю щасливого, довгого, благодатного життя під покровом Пресвятої Діви. Нехай кожен день дарує тільки світлі думки і добрі справи, нехай Богородиця пошле тобі і всій родині здоров'я міцного, достатку, лада і світу.

***

Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.

***

Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світла щастя і блага в житті, бажаю відради душі та радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха і бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.

***

Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!

Покров Пресвятої Богородиці 2020: листівки і картинки

Листівка в Покров Пресвятої Богородиці Pinterest

Картинка в Покров Пресвятої Богородиці

Покров Пресвятої Богородиці 2020 Pinterest

Поздоровлення з Покровом Пресвятої Богородиці

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна і що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.