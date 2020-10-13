З Покровом Пресвятої Богородиці 2020: привітання, листівки, картинки і відео
Православні віряни 14 жовтня відзначають Покров Пресвятої Богородиці. Так, за переказами в цей день 910 року Божа Матір явилася в храмі в оточеному ворогом Константинополі і стала молитися з разом народом. Потім вона зняла блискуче покривало з голови і простягнула його над містом.
Цього дня віруючі ходять до церкви і звертаються з молитвами до Діви Марії. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки і відео.
З Покровом Пресвятої Богородиці: смс, вірші та проза
Пусть Богородица Святая
Покровом вас от бед накроет,
Пусть от болезней защищает
И душу с сердцем успокоит.
С Покровом вас я поздравляю,
Пусть сердце радость наполняет,
Желаю жить не унывая,
Пусть Бог во всем вам помогает.
***
З Покровом всіх сьогодні вітаю!
Бажаю благодаті й добра.
Здоров'я, миру і любові бажаю,
У справах удачі, а в серці тепла!
***
Пусть светом душа наполнится
В Покров Пресвятой Богородицы!
Пусть сбываются те желания,
О чем просим в молитвах отчаянно.
Пусть хранит Божья Матерь от зависти,
Пусть хранит от невзгод и усталости,
Пусть покроет Покровом своим,
Когда, нет сил справляться самим!
***
В день Покрови бажаю сердечно,
Щоб ти був щасливий безмежно.
Нехай Богородиця від бід вкриє
І на краще долю твою влаштує.
На все нехай буде Божа воля,
Щасливою буде твоя доля!
***
Пусть Божья Матерь тебя оберегает,
Он неприятных дней остерегает.
Пусть дарит силу, счастье, процветание,
Здоровье, честь и сострадание.
Пусть царствует любовь и мир в округе,
Чтоб в жизни были лишь хорошие заслуги.
Пусть Ангел светлый на пути стоит
И свято всю семью твою хранит.
Пусть услышанными будут все молитвы,
И станет жизнь, как гладкие граниты.
***
Величезним благодатним щастям
Від Богородиці самої
Прийде сьогодні водночас
День славний і святий – Покрова.
Нехай чудодійний Покров
Вас осяє і заспокоїть,
Подарує щастя і любов,
І життя без смутку влаштує!
***
Мира вам, тепла и света
И спокойствия в душе,
Чтобы счастье и здоровье
Правили у вас в семье,
Пусть любовь оберегает
Днем и ночью круглый год,
И Святая мать Христова
От беды всегда спасет!
***
Вітаю з Покровом Пресвятої Богородиці та від душі бажаю щасливого, довгого, благодатного життя під покровом Пресвятої Діви. Нехай кожен день дарує тільки світлі думки і добрі справи, нехай Богородиця пошле тобі і всій родині здоров'я міцного, достатку, лада і світу.
***
Пусть Покров Пресвятой Богородицы принесет чистоту и надежду в ваш дом. Желаю укрыться от бурь и невзгод под Божьим покровом. Желаю жить праведно и счастливо. Желаю доброты в сердцах и веры в душе. Желаю благополучия в семье и мира в доме.
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Вітаю зі святом Покрови Пресвятої Богородиці. Бажаю світла щастя і блага в житті, бажаю відради душі та радості серця. Нехай Пресвята Богородиця вкриє від лиха і бід, хай кожен день дарує добру надію, мир і любов.
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Поздравляем с благодатным, светлым праздником Покровом Пресвятой Богородицы! Пусть Ваши молитвы всегда будут услышаны, пусть Вас и Ваших близких никогда не подводит здоровье и вера в светлое будущее. С Праздником!
Покров Пресвятої Богородиці 2020: листівки і картинки
Відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав, що можна і що не можна робити в Покров Пресвятої Богородиці.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.