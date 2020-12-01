З першим днем зими 2020: гарні привітання та картинки

В Україні та інших країнах світу 1 грудня прийнято вітати одне одного з першим днем зими. Ця дата в багатьох асоціюється зі снігом, романтикою та настанням новорічних свят і канікул незабаром.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував привітання з першим днем зими у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в перший день зими

Сьогодні перший день зими,

І я сердечно вас вітаю!

Щоб холодів не знали ви

Я від душі вам побажаю!

***

Пусть эта зима будет особенной,

Пусть эта зима подарит тепло,

Пусть этой зимой оживают желанья,

Пусть эта зима принесет волшебство.

Пусть этой зимой будет все превосходно,

Будут улыбки, снег и коньки,

Будут подарки, добро, настроенье,

Поздравляю тебя с началом зимы!

***

Хоч за вікном тріщить мороз –

В душі нехай промінчик сонця світить,

Щоб кожен новий день зими приніс

Радість життя і щастя на планеті!

***

Вот пришел декабрь в дом,

С первым зимним вас деньком,

Принесет пусть счастье он

И порадует снежком!

Поздравляем всех с зимой,

С новогодней кутерьмой,

С вьюжными метелями

И праздничными елями!

***

Нехай вас грудень зустрічає

З мішком здоров'я на додачу!

А сніг пухнастий пролітає

І вам несе любов і щастя.

***

Пожелать хочу тепла,

Уюта, счастья и любви,

Веселья яркого, добра

Тебе я в первый день зимы!

Пусть не тревожат холода,

На сердце будет хорошо,

Мечты сбываются всегда,

И все дается пусть легко!

Желаю, чтобы оптимизм

Не гас ни летом, ни зимой,

Так же, как солнышко, лучист

И ярок был день каждый твой!

***

Вам в перший день зими бажаю

Теплом коханих зігрівати

І, в житті чудеса зустрічаючи,

Великих успіхів чекати.

***

Поздравляю с Первым днем зимы! Желаем свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, дарите любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!

***

Перший день зими – це початок нової казки, адже саме взимку трапляються дива, особливо чарівно горять вогники, оселя наповнюється магією затишку і тепла, мороз малює картини на склі, а земля встеляється білосніжним килимом! Нехай ця зима буде казково-гарною і дарує багато чудових подій!

***

Вот официально зима вступила в свои права и наконец можно насладиться всеми радостями снежных дней! Желаю всем неисчерпаемого запаса ароматного чая, теплых и уютных свитеров, праздничного настроения и веселья!

***

Вітаю з першим днем зими і хочу побажати, щоб ця зима для тебе стала дивовижною, ніжною, романтичною, насиченою, чудовою і чарівною. Бажаю, щоб кохання гріло твоє серце, а мороз малював на твоїх щоках рум'янець щастя.

Перший день зими: листівки та картинки

З першим днем зими pikabu.ru

Привітання з першим днем зими kanalukraina.tv

Листівка в перший день зими kanalukraina.tv

Картинка в перший день зими fakty.ua

З початком зими uf.ru

Побажання в перший день зими kanalukraina.tv

Привітання із зимою: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru.