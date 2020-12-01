З першим днем зими 2020: гарні привітання та картинки
В Україні та інших країнах світу 1 грудня прийнято вітати одне одного з першим днем зими. Ця дата в багатьох асоціюється зі снігом, романтикою та настанням новорічних свят і канікул незабаром.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував привітання з першим днем зими у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс в перший день зими
Сьогодні перший день зими,
І я сердечно вас вітаю!
Щоб холодів не знали ви
Я від душі вам побажаю!
***
Пусть эта зима будет особенной,
Пусть эта зима подарит тепло,
Пусть этой зимой оживают желанья,
Пусть эта зима принесет волшебство.
Пусть этой зимой будет все превосходно,
Будут улыбки, снег и коньки,
Будут подарки, добро, настроенье,
Поздравляю тебя с началом зимы!
***
Хоч за вікном тріщить мороз –
В душі нехай промінчик сонця світить,
Щоб кожен новий день зими приніс
Радість життя і щастя на планеті!
***
Вот пришел декабрь в дом,
С первым зимним вас деньком,
Принесет пусть счастье он
И порадует снежком!
Поздравляем всех с зимой,
С новогодней кутерьмой,
С вьюжными метелями
И праздничными елями!
***
Нехай вас грудень зустрічає
З мішком здоров'я на додачу!
А сніг пухнастий пролітає
І вам несе любов і щастя.
***
Пожелать хочу тепла,
Уюта, счастья и любви,
Веселья яркого, добра
Тебе я в первый день зимы!
Пусть не тревожат холода,
На сердце будет хорошо,
Мечты сбываются всегда,
И все дается пусть легко!
Желаю, чтобы оптимизм
Не гас ни летом, ни зимой,
Так же, как солнышко, лучист
И ярок был день каждый твой!
***
Вам в перший день зими бажаю
Теплом коханих зігрівати
І, в житті чудеса зустрічаючи,
Великих успіхів чекати.
***
Поздравляю с Первым днем зимы! Желаем свежих эмоций, сказочного настроения, восхищения, радости, уюта, тепла, трогательных моментов и ощущения приближающегося чуда! Будьте ближе к любимым, дарите любовь и наслаждайтесь общением в приятной компании!
***
Перший день зими – це початок нової казки, адже саме взимку трапляються дива, особливо чарівно горять вогники, оселя наповнюється магією затишку і тепла, мороз малює картини на склі, а земля встеляється білосніжним килимом! Нехай ця зима буде казково-гарною і дарує багато чудових подій!
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Вот официально зима вступила в свои права и наконец можно насладиться всеми радостями снежных дней! Желаю всем неисчерпаемого запаса ароматного чая, теплых и уютных свитеров, праздничного настроения и веселья!
***
Вітаю з першим днем зими і хочу побажати, щоб ця зима для тебе стала дивовижною, ніжною, романтичною, насиченою, чудовою і чарівною. Бажаю, щоб кохання гріло твоє серце, а мороз малював на твоїх щоках рум'янець щастя.
Перший день зими: листівки та картинки
Привітання із зимою: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.