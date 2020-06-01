З першим днем літа: гарні листівки, картинки, смс, привітання у віршах і прозі

1 червня настав довгоочікуваний день для тих, хто втомився від зими та холодів. Літо – це час канікул, поїздок на море, на дачу; час фруктів і ягід, а літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють увесь рік.

Люди 1 червня традиційно вітають один одного з приходом теплої пори. У перший день літа OBOZREVATEL публікує найкращі картинки і листівки, а також привітання у віршах і прозі.

Привітання з першим днем літа

З першим днем літа: смс, проза та вірші

Пусть первый день лета подарит вам счастье,

Добро и везение вам принесет.

Желания, планы пускай воплотятся,

А жизнь ваша льется без бед и забот.

Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,

Пусть песенку лета для вас пропоет.

Пускай ваша грусть пропадет, унесется,

А вечное счастье навеки придет!

***

З першим днем літа otkritkiok.ru

А літечко несе тепло і ласку.

Все в дивних квітах, в барвах, у красі.

У кожній квіточці я бачу казку

І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.

Співає птах на гілочці калини,

Ховаються в плакучих вербах сни…

І раптом теплий дощик серед днини,

Надвечір місяць випливе ясний

І попливе, щоб зорі рахувати.

Затихне все: і поле, і гаї…

І люди теж підуть відпочивати,

Лиш тільки не затихнуть солов’ї.

***

Листівки з першим днем літа otkritkiok.ru

Наконец-то наступило

Лето долгожданное:

Сказочное, теплое,

Милое, желанное.

С первым днем поры прекрасной

Всех вас поздравляю.

Теплых, ласковых минут

Лета вам желаю.

***

Картинки з першим днем літа maximum.fm

Сьогодні у природи день народження,

Дзвінкою луною лунає новина ця,

До побачення, весна, до побачення.

Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!

З першим літнім днем хочемо привітати,

Побажати вам щастя і добра.

Нехай вам багато радості доставить,

Ця літня, чудова пора!

***

З першим днем літа: смс і картинки forumsmile.ru

Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у подорожах, веселих компаніях і на романтичних прогулянках.

***

Наконец первый день лета! Желаю фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!

***

Поздоровлення в перший день літа forumsmile.ru

Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого старту до великих подорожей, до нового щастя, до яскравого сонця, до літнього вітру, до прекрасних мрій. Нехай все літо тебе супроводжує гарний настрій, аромат квітів і бронзовий загар.

Привітання з першим днем літа в картинках

Привітання з літом

Анімаційні листівки з першим днем літа otkritkiok.ru

Побажання з першим днем літа otkritkiok.ru

З першим днем літа: вірші otkritkiok.ru

Гарні картинки з першим днем літа maximum.fm

Прикольні поздоровлення з першим днем літа pozdravok.ru

З початком літа forumsmile.ru

Гіфка з першим днем літа pozdravok.ru

З першим днем літа: гарні листівки Pinterest

Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня також відзначаються свята День захисту дітей і Всесвітній день батьків.

За матеріалами: pozdravok.ru.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!