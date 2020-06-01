З першим днем літа: гарні листівки, картинки, смс, привітання у віршах і прозі

1 червня настав довгоочікуваний день для тих, хто втомився від зими та холодів. Літо – це час канікул, поїздок на море, на дачу; час фруктів і ягід, а літня відпустка – це те, заради чого дорослі працюють увесь рік.
Люди 1 червня традиційно вітають один одного з приходом теплої пори. У перший день літа OBOZREVATEL публікує найкращі картинки і листівки, а також привітання у віршах і прозі.
Привітання з першим днем літа
З першим днем літа: смс, проза та вірші
Пусть первый день лета подарит вам счастье,
Добро и везение вам принесет.
Желания, планы пускай воплотятся,
А жизнь ваша льется без бед и забот.
Пусть солнечный лучик для вас улыбнется,
Пусть песенку лета для вас пропоет.
Пускай ваша грусть пропадет, унесется,
А вечное счастье навеки придет!
***
З першим днем літа
otkritkiok.ru
А літечко несе тепло і ласку.
Все в дивних квітах, в барвах, у красі.
У кожній квіточці я бачу казку
І цілий Всесвіт у дзвінкій росі.
Співає птах на гілочці калини,
Ховаються в плакучих вербах сни…
І раптом теплий дощик серед днини,
Надвечір місяць випливе ясний
І попливе, щоб зорі рахувати.
Затихне все: і поле, і гаї…
І люди теж підуть відпочивати,
Лиш тільки не затихнуть солов’ї.
***
Листівки з першим днем літа
otkritkiok.ru
Наконец-то наступило
Лето долгожданное:
Сказочное, теплое,
Милое, желанное.
С первым днем поры прекрасной
Всех вас поздравляю.
Теплых, ласковых минут
Лета вам желаю.
***
Картинки з першим днем літа
maximum.fm
Сьогодні у природи день народження,
Дзвінкою луною лунає новина ця,
До побачення, весна, до побачення.
Здрастуй літо! Здрастуй літо! Здрастуй літо!
З першим літнім днем хочемо привітати,
Побажати вам щастя і добра.
Нехай вам багато радості доставить,
Ця літня, чудова пора!
***
З першим днем літа: смс і картинки
forumsmile.ru
Нехай перший день літа відкриє чудовий період у житті. Бажаю відмінно провести час у подорожах, веселих компаніях і на романтичних прогулянках.
***
Наконец первый день лета! Желаю фантастически великолепного времяпровождения! Каникул, отпусков и много выходных. Тепла, солнышка, путешествий, впечатлений, знакомств, новых чувств и прекрасных событий. Отдыхайте, наслаждайтесь и улыбайтесь душой!
***
Поздоровлення в перший день літа
forumsmile.ru
Вітаю з першим днем літа і бажаю веселого старту до великих подорожей, до нового щастя, до яскравого сонця, до літнього вітру, до прекрасних мрій. Нехай все літо тебе супроводжує гарний настрій, аромат квітів і бронзовий загар.
Привітання з першим днем літа в картинках
Привітання з літом
Анімаційні листівки з першим днем літа
otkritkiok.ru
Побажання з першим днем літа
otkritkiok.ru
З першим днем літа: вірші
otkritkiok.ru
Гарні картинки з першим днем літа
maximum.fm
Прикольні поздоровлення з першим днем літа
pozdravok.ru
З початком літа
forumsmile.ru
Гіфка з першим днем літа
pozdravok.ru
З першим днем літа: гарні листівки
Як повідомляв OBOZREVATEL, 1 червня також відзначаються свята День захисту дітей і Всесвітній день батьків.
За матеріалами: pozdravok.ru.
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