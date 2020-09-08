З Міжнароднми днем грамотності 2020! Гарні привітання зі святом

Міжнародний день грамотності відзначається щорічно 8 вересня. 1966 року ЮНЕСКО вперше відзначило свято; його мета – привернути увагу суспільства до поширення грамотності – однієї з головних сфер діяльності організації.

Так, хоча з кожним роком освічених людей стає все більше, боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною і масштабною проблемою. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.

З Днем грамотності: смс, вірші та проза

З Днем грамотності, друзі,

Вас хочу привітати,

Побажати вам коми

В потрібному місці ставити.

Щоб не було сумнівів,

Як же правильно писати,

І в хорошому настроеньи

Постійно перебувати.

***

Знать, где "о" писать, где "а",

Точку где поставить,

Это нужно знать всегда,

Каждого заставить!

И не надо тут юлить:

"Пишем, как умеем!"

В жизни каждый должен быть

Просто грамотеем.

***

У міжнародний грамотності день

Мені побажати вам кращого не лінь:

Щоб запас словниковий поповнювали,

Про грамотність свою не забували!

У день грамотності вітаю!

І від душі я вам бажаю,

Щоб стикатися доводилося

З інтелігентними людьми!

***

С Днем грамотности нынче

Тебя я поздравляю,

Слова писать отлично,

Без промахов желаю!

Язык знать идеально

И говорить красиво,

Чтоб ум феноменальный

К большим вел перспективам!

***

Як мова прекрасна та ваш інтелект,

Уміння мило висловлюватись, -

Хай чекає на вас безліч висот!

Хочу успіхів вам побажати!

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Как говорят: грамматика не распутная, но она не против, чтоб все на Земле ею пользовались. И это самое верное из всех возможных пожеланий на сегодняшний день. С Международным Днем Грамотности, пусть же самой большой проблемой общества будут те, кто путает "тся" и "ться".

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Вітаю з Міжнародним днем грамотності та хочу побажати завжди бути впевненою в собі людиною, грамотно говорити і робити справи. Бажаю писати без помилок і помарок розповідь свого чудового життя та дізнаватися багато всього цікавого зі сторінок веселих книг.

Міжнародний день грамотності: картинки і листівки

Листівка з Днем грамотності Фото: slideshare.net

З Днем грамотності 2020 Фото: salat.com.ua

Картинки з Днем грамотності Фото: tormak-biblioteka5.blogspot.com

Привітання з Днем грамотності Фото: YouTube

Відео до Дня грамотності

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За матеріалами: pozdravok.ru.