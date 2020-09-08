З Міжнароднми днем грамотності 2020! Гарні привітання зі святом

День грамотності покликаний привернути увагу до поширення грамотності. Фото: Pixabay
Міжнародний день грамотності відзначається щорічно 8 вересня. 1966 року ЮНЕСКО вперше відзначило свято; його мета – привернути увагу суспільства до поширення грамотності – однієї з головних сфер діяльності організації.
Так, хоча з кожним роком освічених людей стає все більше, боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною і масштабною проблемою. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.
З Днем грамотності, друзі,
Вас хочу привітати,
Побажати вам коми
В потрібному місці ставити.
Щоб не було сумнівів,
Як же правильно писати,
І в хорошому настроеньи
Постійно перебувати.
***
Знать, где "о" писать, где "а",
Точку где поставить,
Это нужно знать всегда,
Каждого заставить!
И не надо тут юлить:
"Пишем, как умеем!"
В жизни каждый должен быть
Просто грамотеем.
***
У міжнародний грамотності день
Мені побажати вам кращого не лінь:
Щоб запас словниковий поповнювали,
Про грамотність свою не забували!
У день грамотності вітаю!
І від душі я вам бажаю,
Щоб стикатися доводилося
З інтелігентними людьми!
***
С Днем грамотности нынче
Тебя я поздравляю,
Слова писать отлично,
Без промахов желаю!
Язык знать идеально
И говорить красиво,
Чтоб ум феноменальный
К большим вел перспективам!
***
Як мова прекрасна та ваш інтелект,
Уміння мило висловлюватись, -
Хай чекає на вас безліч висот!
Хочу успіхів вам побажати!
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Как говорят: грамматика не распутная, но она не против, чтоб все на Земле ею пользовались. И это самое верное из всех возможных пожеланий на сегодняшний день. С Международным Днем Грамотности, пусть же самой большой проблемой общества будут те, кто путает "тся" и "ться".
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Вітаю з Міжнародним днем грамотності та хочу побажати завжди бути впевненою в собі людиною, грамотно говорити і робити справи. Бажаю писати без помилок і помарок розповідь свого чудового життя та дізнаватися багато всього цікавого зі сторінок веселих книг.
Листівка з Днем грамотності Фото: slideshare.net
З Днем грамотності 2020 Фото: salat.com.ua
Картинки з Днем грамотності Фото: tormak-biblioteka5.blogspot.com
Привітання з Днем грамотності Фото: YouTube
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як навчити школярів фінансовій грамотності: поради психологів.
За матеріалами: pozdravok.ru.
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