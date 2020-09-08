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З Міжнароднми днем грамотності 2020! Гарні привітання зі святом

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,2 т.
День грамотності покликаний привернути увагу до поширення грамотності

День грамотності покликаний привернути увагу до поширення грамотності. Фото: Pixabay

Міжнародний день грамотності відзначається щорічно 8 вересня. 1966 року ЮНЕСКО вперше відзначило свято; його мета – привернути увагу суспільства до поширення грамотності – однієї з головних сфер діяльності організації.

Так, хоча з кожним роком освічених людей стає все більше, боротьба з неуцтвом залишається надзвичайно складною і масштабною проблемою. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки і відео.

З Днем грамотності: смс, вірші та проза

З Днем грамотності, друзі,

Вас хочу привітати,

Побажати вам коми

В потрібному місці ставити.

Щоб не було сумнівів,

Як же правильно писати,

І в хорошому настроеньи

Постійно перебувати.

***

Знать, где "о" писать, где "а",

Точку где поставить,

Это нужно знать всегда,

Каждого заставить!

И не надо тут юлить:

"Пишем, как умеем!"

В жизни каждый должен быть

Просто грамотеем.

***

У міжнародний грамотності день

Мені побажати вам кращого не лінь:

Щоб запас словниковий поповнювали,

Про грамотність свою не забували!

У день грамотності вітаю!

І від душі я вам бажаю,

Щоб стикатися доводилося

З інтелігентними людьми!

***

С Днем грамотности нынче

Тебя я поздравляю,

Слова писать отлично,

Без промахов желаю!

Язык знать идеально

И говорить красиво,

Чтоб ум феноменальный

К большим вел перспективам!

***

Як мова прекрасна та ваш інтелект,

Уміння мило висловлюватись, -

Хай чекає на вас безліч висот!

Хочу успіхів вам побажати!

***

Как говорят: грамматика не распутная, но она не против, чтоб все на Земле ею пользовались. И это самое верное из всех возможных пожеланий на сегодняшний день. С Международным Днем Грамотности, пусть же самой большой проблемой общества будут те, кто путает "тся" и "ться".

***

Вітаю з Міжнародним днем грамотності та хочу побажати завжди бути впевненою в собі людиною, грамотно говорити і робити справи. Бажаю писати без помилок і помарок розповідь свого чудового життя та дізнаватися багато всього цікавого зі сторінок веселих книг.

Міжнародний день грамотності: картинки і листівки

Листівка з Днем грамотності

Листівка з Днем грамотності Фото: slideshare.net

З Днем грамотності 2020

З Днем грамотності 2020 Фото: salat.com.ua

Картинки з Днем грамотності

Картинки з Днем грамотності Фото: tormak-biblioteka5.blogspot.com

Привітання з Днем грамотності

Привітання з Днем грамотності Фото: YouTube

Відео до Дня грамотності

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як навчити школярів фінансовій грамотності: поради психологів.

За матеріалами: pozdravok.ru.

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