З Міжнародним днем дівчаток: гарні привітання і картинки

Міжнародний день дівчаток відзначається щорічно 11 жовтня. Свято було проголошено ООН 2012 року.

Його мета – звернути увагу на соціальні проблеми і нерівність, яких зазнають дівчата у всьому світі. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем дівчаток: смс, вірші та проза

Праздник сегодня самый красивый,

Самый кокетливый, нежный, игривый,

С днем девочек чутко тебя поздравляю,

Роскоши, счастья, здоровья желаю.

Быть всегда доброй, приветливой, милой,

Женственной, светлой и неповторимой,

Чтоб в жизни встречались лишь честные люди,

И все у тебя замечательно будет!

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат,

моє привітання приймай!

І будь завжди вільна,

про свої права не забувай!

***

С Международным днем девчонок

Я поздравляю Вас, любимый мои.

Пусть будет мир ваш очень звонок,

Наполнен счастья и любви.

Пусть красота цветет, конечно,

Чтоб были повсюду лучше всех.

В делах пусть будет все успешно,

Сияют рядом радости и смех.

***

Всіх вас, дівчата, вітаю з вашим днем,

без сумніву, прекрасним!

Бажаю щастя яскравих намистин,

а й життя м’якості атласної!

***

Девочки, наденем юбки,

Это сделать нам не лень,

Мы накрасим красным губки

В наш международный день!

Сходят пусть с ума мужчины,

Потеряют свой покой,

Поздравлять есть нас причина,

И дотронуться рукой!

***

З нагоди Міжнародного дня дівчат

сердечно вас поспішаю привітати, малят.

Нехай голосок ваш буде дзвінким,

а життя від щастя п’янким.

***

Быть девочкой прекрасно!

Девчонки, вы согласны?!

Ведь все мы так красивы

И слабость – наша сила!

В душе пусть доброта

У вас царит всегда!

Купайтесь в счастье вечно

И будьте безупречны!

***

Вітаю з Міжнародним днем дівчаток. Бажаю барвистих днів, чарівництва і магії, радості і світла! Нехай у тебе буде тисяча атрибутів для вираження твоєї прекрасної суті, але найголовніше – будь дівчинкою в будь-якій ситуації, в будь-якому вигляді і в будь-якому оточенні! Твоя безпорадність, беззахисність і відкритість – це твоя сила! Користуйся!

***

Юбочки, косички, блеск счастливых глаз, задорный смех и игривая улыбка. Жизнь была бы пустой без девочек, без их капризов и шалостей, без поддержки и веры. С международным днем девочек!

***

Всіх дівчаток вітаю з міжнародним днем дівчаток! Не поспішайте дорослішати, будьте бешкетними, активними, веселими, ганяйте м'яч у дворі, лазьте по деревах, і грайте в ляльки, час швидкоплинний – насолоджуйтеся!

Картинки і листівки до Дня дівчаток

Привітання з Днем дівчаток bonnycards.ru

Картинка в День дівчаток 1news.com.ua

Листівка до Дня дівчаток bonnycards.ru

Міжнародний день дівчаток: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пара, яка відзначила 60-річчя весілля, поділилася секретом щасливого шлюбу.

За матеріалами: pozdravok.ru.