З Горіховим Спасом 2020! Гарні привітання, смс, картинки та відео
Третій Спас, або Хлібний Спас, Горіховий Спас традиційно святкують 29 серпня, наступного дня після Успіння Пресвятої Богородиці. У православ'ї цей день присвячений спогадам про перенесення Нерукотворного образу Спасителя.
До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Горіховий Спас 2020: смс, вірші та проза
Останній Спас
Вам горіхів припас!
Давайте хліб спечемо
І в будинок друзів покличемо.
Нехай лунає дитячий сміх,
І всіх нас успіх!
***
Наступил светлейший праздник,
Спас Ореховый пришел,
Пост закончился Успенский,
Пусть всем будет хорошо!
Третий спас подарит счастье
И здоровьем одарит,
На закате лета ждет нас
Жизнь без боли и обид.
***
Нехай цей Горіховий Спас
Буде радісним для вас!
Дуже щедрим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
***
В этот светлый праздник, в Ореховый спас,
Поздравить хотим от всей души Вас!
Желаем здоровья Вам, большого достатка,
Успехов во всем, любви без остатка!
Путь солнце Вам всегда ярко светит
И будете Вы всех счастливей на свете!
***
Сьогодні настав Третій
Благословенний Спас.
Бажаю, щоб всі дізналися,
Що Бог є серед нас.
Любов, турботу нехай тобі
Він пошле з неба,
І буде радість на Землі,
І щастя оживе!
***
В день Орехового Спаса
Я желаю благодати,
И пусть в жизни с каждым часом
Нарастают горы счастья!
И Спаситель, неустанно,
Будет сберегать от горя,
И удача океаном
Разольется пред тобою!
***
З Третім Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Вас со Спасом поздравляю,
Вот и Третий подошел,
Счастья вам и крепкой веры,
Душу чтоб покой нашел.
Жизни мирной вам желаю,
Не терять надежды в сердце,
И тогда Господь откроет
Перед вами в счастье дверцу.
***
У день Горіхового Спаса бажаю благодаті й тепла. Нехай Ваше здоров'я і здоров'я рідних буде міцним як горіхова шкаралупа, нехай небо буде чистим і ясним, хай щастя буде вічним. Любові, віри і взаєморозуміння.
***
Поздравляю с Ореховым Спасом. Пусть этот праздник принесет силу и крепкую, как орех, веру в ваш семью, пусть в доме вашем царит благополучие и мир. Желаю здравия, благодеяния, чистоты души и радости сердца.
Картинки та листівки в Хлібний Спас
З Горіховим Спасом: відео з привітаннями
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, прикмети на Горіховий Спас, а також про те, що не можна робити в свято.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.