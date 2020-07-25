З Днем зубного техніка: кумедні картинки, листівки, смс та відео з привітаннями
У суботу, 25 липня, у світі відзначається Міжнародний день зубного техніка. Свято з'явилося на початку 2000-х років і поки не є офіційним. Так, в основному саме цього дня молоді фахівці після закінчення вузу або ординатури заступають на своє перше робоче місце.
До свята OBOZREVATEL підготував кумедні привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
День зубного техніка: смс, вірші та проза
Зубной техник – профессия важная,
Людям нужная, сложная, разная.
Кто себе этот профпуть избрал,
Тот достоин наивысших похвал!
В день рожденья такого спеца
Опустошим бокалы до дна,
За здоровье и благополучие
Профи нашего самого лучшего!
***
Стоматологи, сьогодні
Від душі я вас вітаю,
Пломбувати всі проблеми
Й негаразди вам бажаю.
Ставте радості імпланти,
Скоби щастя не забудьте,
З "голлівудською" посмішкою
Неодмінно завжди будьте.
***
Твоя профессия всегда нужна во все времена,
Врачей стоматологов ценили даже в древности всегда!
Вы мужественны и храбры наши зубные техники.
Работа у Вас сложная, почти как у пиротехников!
Поздравления от нас в этот день любезно примите,
И хоть немножечко сегодня повеселитесь и отдохните!
Радость этот день пусть ничто не огорчит,
И благодарность пациентов в Вашу честь прозвучит!
***
Могу я с банковскою ссудой
Сиять улыбкой Голливуда.
Чтоб не болело под коронкой,
Я Вам плачу монетой звонкой.
Благословенны Ваши руки,
Пусть никогда не знают скуки.
Богатым будете, как крезы,
Покуда нам нужны протезы.
***
Вітаю Вас з професійним святом, дорогі і шановні лікарі-дантисти! Дякую Вам за благородну і важливу роботу – дарувати світу гарні, сяючі посмішки людей! Нехай Ваше життя буде завжди наповненим позитиву, вдячності клієнтів, здоров'я вам і удачі, миру та благополуччя!
***
Поздравляю с Международным днем дантиста! Желаю, чтобы твое мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Желаю терпения, выдержки и отменного здоровья!
Картинки і листівки до Дня зубного техніка
День дантиста: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru, millionpodarkov.ru.