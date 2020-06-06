З Днем журналіста! Привітання у віршах і прозі, смс і картинки

У суботу, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Це професійне свято працівників ЗМІ було засновано 25 травня 1994 року указом президента Леоніда Кучми.

Дата святкування була вибрана не випадково: цього дня Спілку журналістів України було прийнято до Міжнародної федерації журналістів. До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, листівки та відео.

День журналіста 2020

З Днем журналіста: смс, привітання у віршах і прозі

Вітаю з святом нині вас.

Здорові будьте, серцем чисті,

Щоб в грудях вогник не погас.

Як древній Хронос, все фіксуйте:

Події, факти, імена.

Перед чиновниками не пасуйте,

Нехай тремтять від Вас вони!

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З Днем журналіста antonkisse.com

Желаю тебе в этот День журналиста

Статьи писать грамотно, четко и быстро!

Пускай будет много солнечный дней

И только хороших и добрых вестей!

***

Привітання з Днем журналіста lbsrada.gov.ua

Висвітлює життя завжди доречно,

За мить відображає часу плин,

І навіть там, де бути небезпечно,

Йому не обійтися без новин.

Сьогодні Україна відзначає

День журналіста. Тож бажаєм вам

Хай сонце ясно світить й не згасає,

Наче маяк далеким кораблям.

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З Днем журналіста: картинки telegraf.com.ua

Желаю тебе сотни ярких сенсаций

И лишь достоверных всегда информаций!

Карьера твоя пусть растет только вверх

И ждет ежедневно огромный успех!

***

День журналіста: СМС kivadm.gov.ua

Ми вас зі святом від душі вітаємо,

У нелегкій роботі успіхів бажаємо.

І щастя, хоча спокій лише сниться,

І лише радісних новин – у День журналіста!

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Листівки до Дня журналіста mfc-prodexim.com.ua

Журналісти! Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істини,

Інтерв'ю у Чесності,

Ваш почесний обов'язок – нести

Світло сучасності!

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З Днем журналіста України dp.sfs.gov.ua

Поздравляем с профессиональным праздником Днем журналиста! Пусть ваша информация всегда будет самой свежей и самой интересной.

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З Днем журналіста, дорогі друзі! Завдяки Вам українці оперативно отримують об'єктивну та правдиву інформацію. Ваші матеріали поповнюють яскравими незабутніми сторінками літопис нашої держави. На Вас покладена важлива місія – стояти на сторожі демократії, професійно, самовіддано та чесно служити своїй справі, своєму народу на благо України. Міцного здоров'я Вам, натхнення, творчих здобутків в ім'я утвердження демократичних принципів у державі.

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День журналіста: привітання зі святом maximum.fm

Поздравляю с Днем журналиста Украины! Такие люди как ты помогают нам всегда узнать все самое интересное и важное в мире. Желаю, чтобы работа спорилась, новости были только положительными и интересными.

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Що краще за все побажати журналісту? Кожен справжній журналіст хоче знайти сенсацію. Нехай той, хто читає це привітання, знаходить навколо стільки сенсацій та стільки успіху, щоб завжди залишатися найбільш сенсаційним!

Картинки до Дня журналіста

З Днем журналіста: листівки dspif.gov.ua

День журналіста України 6 червня infoport.live

Прикольні поздоровлення з Днем журналіста maximum.fm

Листівка в День журналіста apostrophe.ua

День журналіста в Україні: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.

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