З Днем Збройних сил України: найкращі привітання та листівки

У неділю, 6 грудня, українських військових вітають з Днем Збройних сил України. Це свято офіційно відзначається в нашій країні з 1993 року.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував привітання з Днем ЗСУ у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День Збройних сил України

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили –

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїн милий!

***

Міцні засмальцьовані руки

І м'язи тверді – наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем збройних сил України

Тебе щиро вітаю я!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

І дочками, і синами!

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Вітаємо всіх захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!

***

Пусть искренняя любовь к Украине, славные боевые подвиги наших предков, уважение народа вдохновляют вас на новые свершения в благородном деле. Счастья, добра и согласия вам и вашим семьям, дорогие воины и ветераны!

***

6 грудня – День Збройних Сил України. Незважаючи на досить коротку офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у перемогах українців ще з часів Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Щиро вітаю всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань.

Картинки і листівки до Дня ЗСУ

Листівка в День Збройних сил України Pinterest

Привітання з Днем Збройних сил України maximum.fm

З Днем Збройних сил України inlviv.in.ua

Відео до Дня Збройних сил України

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію та традиції Дня Збройних сил України. Свято було засновано постановою Верховної Ради 1993 року.

За матеріалами: maximum.fm.