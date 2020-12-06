З Днем Збройних сил України: найкращі привітання та листівки

У неділю, 6 грудня, українських військових вітають з Днем Збройних сил України. Це свято офіційно відзначається в нашій країні з 1993 року.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував привітання з Днем ЗСУ у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Збройні сили України –

Слава, гордість, міць країни!

Захищають мир, свободу

Служать рідному народу!

Щира шана і подяка

Хлопцям, молодим солдатам,

Що строкову службу чесно

Сприйняли, як борг почесний!

Матері й батьки шановні

Вихованням послідовним

Відчуття патріотизму

І повагу до Вітчизни

У серцях синів зростили –

Вартувати відпустили

Мирну, вільну і єдину

Незалежну Україну!

Тож вшануймо в день святковий

Всіх без винятку військових!

Завдяки їх чесній службі

Живемо у мирі, дружбі!

Адже мир тоді панує,

Коли армія чатує!

***

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

Із 6-м грудня, воїн милий!

***

Міцні засмальцьовані руки

І м'язи тверді – наче дуб.

На білій, як день, вишиванці

Блищить український тризуб.

В очах – крижана недовіра,

Як глобус блищить голова.

З Днем збройних сил України

Тебе щиро вітаю я!

***

Побажати хочу я

Щастя, миру та добра!

Служба щоб легка була,

Без війни, напруги, зла,

Ми пишаємося вами –

І дочками, і синами!

Ви – це доблесть та відвага,

Армії Вкраїнській Слава!

***

Вітаємо всіх захисників Батьківщини, які опановують нелегку майстерність військової справи! Від Вас залежить суверенність нашої держави, мир і спокій українського народу. Беріть же приклад зі своїх славетних попередників, які зуміли зберегти Україну для нас і доручили Вам продовжувати цю відповідальну справу. Бажаю всім здоров'я, успіхів і добробуту!

***

Пусть искренняя любовь к Украине, славные боевые подвиги наших предков, уважение народа вдохновляют вас на новые свершения в благородном деле. Счастья, добра и согласия вам и вашим семьям, дорогие воины и ветераны!

***

6 грудня – День Збройних Сил України. Незважаючи на досить коротку офіційну історію українського війська, справжній вік української армії сягає кількох століть, а її бойові традиції формувалися у перемогах українців ще з часів Київської Русі. І сьогодні солдати і офіцери Збройних Сил України гідно продовжують традиції своїх предків. Щиро вітаю всіх військовослужбовців з Днем Збройних Сил України та бажаю Вам незламної волі, надійного родинного тилу, богатирського здоров'я та звершення всіх ваших мрій і побажань.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про історію та традиції Дня Збройних сил України. Свято було засновано постановою Верховної Ради 1993 року.

За матеріалами: maximum.fm.