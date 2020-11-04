З Днем залізничника 2020: найкращі привітання та картинки
День залізничника в Україні відзначається щорічно 4 листопада. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука від 15 липня 1993 року.
Спочатку воно відзначалося в першу неділю серпня, але з 2002 року свято перенесли на 4 листопада: цього дня в 1861 році на територію сучасної України вперше прибув поїзд (маршрутом Відень – Львів). Ця дата вважається початком історії залізниць в Україні. До професійного свята всіх працівників залізничного транспорту OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і проза, смс, листівки, картинки і відео.
Вірші, смс і проза до Дня залізничника
Залізничників сьогодні вітаємо,
Нелегку працю вашу дуже поважаємо,
Адже вдень, і вночі поїзда ведете,
Людей і вантажі дбайливо везете.
По Батьківщині своїй, і по чужині,
Ви день і ніч проводите в кабіні,
Так побажаємо вам щасливої дороги,
Здоров'я та любов свою знайти.
***
Железнодорожник – работа не сахар.
Хочу от души вам добра пожелать.
Чтоб труд вам принес только море удачи,
И в жизни всех целей вам достигать.
***
Рейки в далечінь втікають,
Мирний коліс перестук,
Коли провідник відпочиває?
Завжди тут як тут на посту!
Спасибі вам, добрі люди,
Фанати залізниць,
Удача хай супутницею буде,
І щастя зійде на поріг!
***
Пусть железная дорога –
Та, что стала вам судьбой –
Счастье дарит и удачу,
Мир в душе, в сердцах покой.
***
Мирно стукають колеса,
У купе горить нічник,
Дивишся ти на зірки й небо,
Хто головний тут? Провідник!
Сьогодні тебе вітаю,
Ти частина залізних доріг,
Спокійної роботи бажаю,
Без пригод і тривог!
***
Вагоны и шпалы – стихия твоя,
Я в праздник желаю всего для тебя –
Здоровья и сил для трудной работы,
Счастья, добра и большого почета.
***
Потяги й паровози –
Ваша головна любов,
У спеку й в дощ, в заметіль, в морози
Ви їдете до нас знову і знов.
І незважаючи на всі напасті
Приходять ваші поїзда,
За все за це просто щастя
Ми вам бажаємо як завжди!
Щоб розклад вірним був і вдома,
На вас чекала вся родина,
Щоб ви не почували втоми
А пасажири вас любили!
***
С Днем железнодорожника. Желаю, чтобы колеса судьбы стучали по рельсам удачи по верному курсу счастья, успеха, любви.
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З Днем залізничника. Нехай твій поїзд завжди мчить по курсу удачі і щастя.
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С Днем железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.
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У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів у будь-якій справі!
Листівки та картинки в День залізничника
Відео з привітаннями
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вирішила закрити продаж квитків у "червоних" зонах і змінити маршрути поїздів. Станції було визначено згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.