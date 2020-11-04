З Днем залізничника 2020: найкращі привітання та картинки

День залізничника в Україні відзначається щорічно 4 листопада. Свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука від 15 липня 1993 року.

Спочатку воно відзначалося в першу неділю серпня, але з 2002 року свято перенесли на 4 листопада: цього дня в 1861 році на територію сучасної України вперше прибув поїзд (маршрутом Відень – Львів). Ця дата вважається початком історії залізниць в Україні. До професійного свята всіх працівників залізничного транспорту OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і проза, смс, листівки, картинки і відео.

Вірші, смс і проза до Дня залізничника

Залізничників сьогодні вітаємо,

Нелегку працю вашу дуже поважаємо,

Адже вдень, і вночі поїзда ведете,

Людей і вантажі дбайливо везете.

По Батьківщині своїй, і по чужині,

Ви день і ніч проводите в кабіні,

Так побажаємо вам щасливої дороги,

Здоров'я та любов свою знайти.

***

Железнодорожник – работа не сахар.

Хочу от души вам добра пожелать.

Чтоб труд вам принес только море удачи,

И в жизни всех целей вам достигать.

***

Рейки в далечінь втікають,

Мирний коліс перестук,

Коли провідник відпочиває?

Завжди тут як тут на посту!

Спасибі вам, добрі люди,

Фанати залізниць,

Удача хай супутницею буде,

І щастя зійде на поріг!

***

Пусть железная дорога –

Та, что стала вам судьбой –

Счастье дарит и удачу,

Мир в душе, в сердцах покой.

***

Мирно стукають колеса,

У купе горить нічник,

Дивишся ти на зірки й небо,

Хто головний тут? Провідник!

Сьогодні тебе вітаю,

Ти частина залізних доріг,

Спокійної роботи бажаю,

Без пригод і тривог!

***

Вагоны и шпалы – стихия твоя,

Я в праздник желаю всего для тебя –

Здоровья и сил для трудной работы,

Счастья, добра и большого почета.

***

Потяги й паровози –

Ваша головна любов,

У спеку й в дощ, в заметіль, в морози

Ви їдете до нас знову і знов.

І незважаючи на всі напасті

Приходять ваші поїзда,

За все за це просто щастя

Ми вам бажаємо як завжди!

Щоб розклад вірним був і вдома,

На вас чекала вся родина,

Щоб ви не почували втоми

А пасажири вас любили!

***

С Днем железнодорожника. Желаю, чтобы колеса судьбы стучали по рельсам удачи по верному курсу счастья, успеха, любви.

***

З Днем залізничника. Нехай твій поїзд завжди мчить по курсу удачі і щастя.

***

С Днем железнодорожника. Желаю железного здоровья и терпения, счастливой дороги любви и удачи.

***

У день залізничника вітаю машиніста зі святом! Бажаю прекрасного і гладкого шляху по життю і на роботі. Лови удачу за хвіст і досягай небачених результатів у будь-якій справі!

Листівки та картинки в День залізничника

Привітання з Днем залізничника kartinki-life.ru

Картинка в День залізничника ukr.media

Листівка в День залізничника znk.mozello.com

День залізничника 2020 happyn.ru

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" вирішила закрити продаж квитків у "червоних" зонах і змінити маршрути поїздів. Станції було визначено згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.