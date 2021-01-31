З Днем ювеліра 2021: привітання, картинки та листівки

У неділю, 31 січня, відзначається Міжнародний день ювеліра. Свято офіційно з'явилося 2008 року, після фестивалю молодих ювелірів, що пройшов у Ташкенті.

Вибір такої дати пов'язано з тим, що саме в січні творці коштовностей реєструють свої клейма. До свята всіх ювелірів OBOZREVATEL підготував яскраві привітання та листівки.

Вірші, проза та смс в День ювеліра

С днем ювелира! Пусть вдохновенье

Не покидает ни на мгновенье!

Рубиновым цветом вино пусть искрится,

Бриллиантовой прочностью дух укрепится!

Глаз остается алмазом,

Талант Ваш оценят все сразу!

***

Ти майстер своєї справи,

Роботи руки не бояться,

Ти можеш вмить з нічого

Все зробити, якщо постаратись.

Браслети, кільця, сережки

Робиш прекрасні уміло,

Частинку цієї краси

Мати кожна хотіла б.

У твій день бажаю багато років

Ще нас радувати талантом,

Ніхто не знає твій секрет,

Хіба що тільки діаманти!

***

Нет в мире прекрасней, нет в мире красивей,

Работы быть мастером, быть ювелиром.

От сердца всего мы тебя поздравляем,

Успехов в работе дружно желаем.

Пусть камни послушные тебе попадаются,

И грани заветные всегда получаются.

Пусть Муза тебя навещает часто,

Дела твои идут первоклассно.

***

Тобі бажаю в цей час

У гармонії жити зі світом,

Сяяти від щастя, наче алмаз,

І бути відмінним ювеліром!

Нехай ювелірна робота

Тобі приносить задоволення!

Бажаю великого доходу

І неземного натхнення!

***

Сегодня праздник ювелиров,

Я вас сердечно поздравляю.

Дарить тепло и красоту

Вам в украшениях желаю.

Пусть не покинет вдохновение,

Не дрогнет ваша пусть рука,

Работа будет интересной,

Толстеют в кошельке бока.

Желаю творческих задумок

И состоятельных клиентов,

А в жизни личной вам желаю

Лишь положительных моментов.

***

З Днем ювеліра! Людині з такою гарною професією хочеться побажати невтомного натхнення і фантазії. Нехай ідеї відвідують якомога частіше, а муза оселиться прямо в майстерні. Каменів – чистісінької води, металів – шляхетних. Успіху, достатку, здоров'я і щастя.

***

Поздравлю с Днем ювелира. Пусть жизнь сверкает, как бриллиант, семья будет крепкой, как алмаз, жизнь яркой, как изумруд, мысли чистыми, как жемчуг, а любовь страстной, как гранат. Пусть глаза светятся, отражая радость и счастье.

***

З Днем ювеліра! Шляхетна і важка праця в ювеліра. Бажаю блискучих ідей, душевного багатства. Нехай дорогоцінні мрії збуваються, богатирського здоров'я і царського благополуччя! Нехай прекрасні творіння Ваших кропітких рук будуть витончені, унікальні і чудові!

***

З Днем ювеліра! Витонченого смаку, прекрасних емоцій, чудових ідей і нехай ваші мрії стануть дійсністю. Бажаю, щоб енергія була тільки позитивною, і щоб все в житті було добре!

Картинки та листівки до Дня ювеліра

Привітання з Днем ювеліра Klike.net

Картинка в День ювеліра bestanimationgif.com

Листівка в День ювеліра YouTube

Відео до Дня ювеліра

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За матеріалами: pozdravok.ru.