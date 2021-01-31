З Днем ювеліра 2021: привітання, картинки та листівки
У неділю, 31 січня, відзначається Міжнародний день ювеліра. Свято офіційно з'явилося 2008 року, після фестивалю молодих ювелірів, що пройшов у Ташкенті.
Вибір такої дати пов'язано з тим, що саме в січні творці коштовностей реєструють свої клейма. До свята всіх ювелірів OBOZREVATEL підготував яскраві привітання та листівки.Вірші, проза та смс в День ювеліра
С днем ювелира! Пусть вдохновенье
Не покидает ни на мгновенье!
Рубиновым цветом вино пусть искрится,
Бриллиантовой прочностью дух укрепится!
Глаз остается алмазом,
Талант Ваш оценят все сразу!
***
Ти майстер своєї справи,
Роботи руки не бояться,
Ти можеш вмить з нічого
Все зробити, якщо постаратись.
Браслети, кільця, сережки
Робиш прекрасні уміло,
Частинку цієї краси
Мати кожна хотіла б.
У твій день бажаю багато років
Ще нас радувати талантом,
Ніхто не знає твій секрет,
Хіба що тільки діаманти!
***
Нет в мире прекрасней, нет в мире красивей,
Работы быть мастером, быть ювелиром.
От сердца всего мы тебя поздравляем,
Успехов в работе дружно желаем.
Пусть камни послушные тебе попадаются,
И грани заветные всегда получаются.
Пусть Муза тебя навещает часто,
Дела твои идут первоклассно.
***
Тобі бажаю в цей час
У гармонії жити зі світом,
Сяяти від щастя, наче алмаз,
І бути відмінним ювеліром!
Нехай ювелірна робота
Тобі приносить задоволення!
Бажаю великого доходу
І неземного натхнення!
***
Сегодня праздник ювелиров,
Я вас сердечно поздравляю.
Дарить тепло и красоту
Вам в украшениях желаю.
Пусть не покинет вдохновение,
Не дрогнет ваша пусть рука,
Работа будет интересной,
Толстеют в кошельке бока.
Желаю творческих задумок
И состоятельных клиентов,
А в жизни личной вам желаю
Лишь положительных моментов.
***
З Днем ювеліра! Людині з такою гарною професією хочеться побажати невтомного натхнення і фантазії. Нехай ідеї відвідують якомога частіше, а муза оселиться прямо в майстерні. Каменів – чистісінької води, металів – шляхетних. Успіху, достатку, здоров'я і щастя.
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Поздравлю с Днем ювелира. Пусть жизнь сверкает, как бриллиант, семья будет крепкой, как алмаз, жизнь яркой, как изумруд, мысли чистыми, как жемчуг, а любовь страстной, как гранат. Пусть глаза светятся, отражая радость и счастье.
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З Днем ювеліра! Шляхетна і важка праця в ювеліра. Бажаю блискучих ідей, душевного багатства. Нехай дорогоцінні мрії збуваються, богатирського здоров'я і царського благополуччя! Нехай прекрасні творіння Ваших кропітких рук будуть витончені, унікальні і чудові!
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З Днем ювеліра! Витонченого смаку, прекрасних емоцій, чудових ідей і нехай ваші мрії стануть дійсністю. Бажаю, щоб енергія була тільки позитивною, і щоб все в житті було добре!Картинки та листівки до Дня ювеліра
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За матеріалами: pozdravok.ru.