Коли День юриста в Україні 2020: дата, традиції, привітання зі святом

День юриста в Україні відзначається традиційно 8 жовтня. Це професійне свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1997 року.

OBOZREVATEL розповідає про традиції, історію цього дня, а також публікує привітання зі святом.

День юриста: історія свята

Свято було встановлено указом президента України "Про День юриста" від 16 вересня 1997 року "на підтримку ініціативи Міністерства юстиції України, Спілки юристів України, Спілки адвокатів України".

Так, вважається, що саме цього дня 1016 року князь Київський Ярослав Мудрий видав перший звід законів "Руська правда".

Традиції

День юриста відзначають судді, прокурори, нотаріуси, слідчі, адвокати, юрисконсультанти, правознавці. Всі, хто відповідає за дотримання прав і свобод в Україні, отримують привітання в цей день. На відповідних підприємствах проходять корпоративи.

День юриста в Україні відзначається 8 жовтня Pixabay

День юриста: смс, вірші та проза

С праздником юристы,

Солнца в небе чистом,

Счастья и добра,

Здоровья на века.

В карьере – процветания,

Успехов и признания,

Доходов, чтоб всегда,

Хватало вам сполна.

***

Юриста з непорушною волею,

Юриста з серйозною долею,

З позицією активіста –

Вітаємо ми з днем юриста!

Вітаємо і побажаємо

Успіхів і помислів чистих,

І довгих днів життя променистих,

Щоб був ти непотоплюваний.

Щоб щастя тобі посміхалося,

Життя радістю наповнювалася!

***

Знать законы, все равно,

Увы, как вам мне не дано.

В них разбираться очень быстро

Могут только лишь юристы.

Я знаю точно, без догадок,

Во всех делах у вас порядок.

Нелегкий труд ваш воспеваю

И с Днем юриста поздравляю!

***

У юристов нынче праздник,

Вас сегодня поздравляю,

Благосклонности Фемиды

И успехов вам желаю.

Чтобы в непростой работе

Быть все время на волне

И закон пусть будет четко

Лишь на вашей стороне.

***

Ти – юрист, і це значить,

Що сьогодні свято твоє!

Побажати хочу удачі,

Примножити досвід свій,

І клієнтів постійних,

Безліч вдалих справ,

Виконання бажань,

Щоб збувалося, що хотів!

***

Желаю, чтобы твоя карьера юриста всегда продвигалась только вверх! Покоряй новые вершины и достигай каждой поставленной цели! Пусть все юридические задачи тебе будут по зубам! Я желаю тебе ясных мыслей, удачи и хорошей зарплаты!

***

Дорогі юристи! Вітаємо вас з вашим професійним святом. Хочемо побажати, щоб справи ваші йшли успішно і щоб ви виходили переможцями з будь-якої ситуації.

***

С Днем юриста! Желаю оставаться лучшим знатоком и виртуозом юридических дел не только в нашей стране, но и во всем мире. Пусть у тебя в жизни будут права на удачу и везение, пусть также будут и обязанности быть счастливым и успешным человеком.

***

У День юриста хочу побажати успішних справ і справедливих рішень, високого професіоналізму та розуміння оточуючих. Нехай здоров'я буде міцним, а щастя – справжнім і постійним.

Картинки і листівки до Дня юриста 2020

Прикольне привітання з Днем юриста ggexp.ru

Листівка в День юриста dduvs.in.ua

Картинка до Дня юриста kartinki-life.ru

З Днем юриста 2020 Pinterest

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.