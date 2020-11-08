З Днем виноградаря і винороба: найкращі привітання зі святом

У неділю, 8 листопада, в Україні вперше офіційно відзначається День виноградаря і винороба. Це свято було встановлено на другу неділю листопада указом президента Володимира Зеленського від 22 вересня 2020 року.

За словами президента, поява Дня винороба є символічним кроком, який "підкреслює повагу до цієї професії". До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Виноделье – целое искусство,

В котором Вам поистине нет равных,

Ведь сотворить вино не так уж просто

Из обычных ягод винограда.

Тонкий аромат и бархат вкуса,

Густой и насыщенный цвет,

Иль нежное послевкусие –

В чем истинный здесь секрет?

Не будем гадать и расспрашивать,

А лучше поздравим тепло.

Пусть жизнь Ваша станет прекрасною,

Как созданное Вами вино.

***

Прийми від мене в подарунок вино,

Нехай радістю серце зігріє воно.

Нехай промінчик веселощів у келиху горить,

Напій богів нехай душу бадьорить!

***

Я дарю тебе вино,

Очень терпкое оно,

И волшебный аромат

Ярким купажом богат.

Счастья нотки здесь играют,

Всю тоску легко стирают.

Поскорее угощайся,

Нежным вкусом наслаждайся!

***

Вина пьянящий аромат

Сотрет из мыслей все невзгоды,

В бокале, словно бриллиант,

Блестит напиток благородный.

Лишь только стоит пригубить –

Внутри блаженство разольется,

Вина поторопись испить,

В глазах чтоб засияло солнце!

***

Вельмишановний! Прийміть від нас, шанувальників вашого ремесла, найщиріші вітання з побажаннями здоров'я підвищеної міцності та життя зі збільшеним енергетичним запасом. Нехай кожен день заіскриться і заграє найдивовижнішими фарбами, і буде по-справжньому неповторним!

***

Примите наши поздравления с пожеланиями творческого процветания, ведь создание любого сорта вина невозможно без настоящего таланта и умения. Пусть в вашей жизни всегда присутствуют самые важные ингредиенты счастливой жизни – любовь, умение наслаждаться настоящим, выдержка и мечта о лучшем в будущем. Будьте счастливы всегда!

***

Я дарую тобі пляшку

Ароматного вина.

Нехай любов'ю і достатком

Буде життя твоє повним.

По келихах ти напій

Цей прекрасний розлий.

Випий за свою удачу

І за відданих друзів.

***

Ось, дарую тобі винце,

Швидше відкривай,

Еліксир чарівний цей

По келихах розливай.

Нехай підніме настрій,

Зміцнить імунітет,

Пий його ти з насолодою,

Адже кращих ліків не знайдеш.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла про користь вина: яке і скільки вживати. Так, червоне вино містить багато поліфенолів, які підтримують роботу серцево-судинної системи, трохи знижують рівень холестерину і позитивно впливають на обмінні процеси.

За матеріалами: pozdravok.ru, millionpodarkov.ru.