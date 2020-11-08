З Днем виноградаря і винороба: найкращі привітання зі святом
У неділю, 8 листопада, в Україні вперше офіційно відзначається День виноградаря і винороба. Це свято було встановлено на другу неділю листопада указом президента Володимира Зеленського від 22 вересня 2020 року.
За словами президента, поява Дня винороба є символічним кроком, який "підкреслює повагу до цієї професії". До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Виноделье – целое искусство,
В котором Вам поистине нет равных,
Ведь сотворить вино не так уж просто
Из обычных ягод винограда.
Тонкий аромат и бархат вкуса,
Густой и насыщенный цвет,
Иль нежное послевкусие –
В чем истинный здесь секрет?
Не будем гадать и расспрашивать,
А лучше поздравим тепло.
Пусть жизнь Ваша станет прекрасною,
Как созданное Вами вино.
***
Прийми від мене в подарунок вино,
Нехай радістю серце зігріє воно.
Нехай промінчик веселощів у келиху горить,
Напій богів нехай душу бадьорить!
***
Я дарю тебе вино,
Очень терпкое оно,
И волшебный аромат
Ярким купажом богат.
Счастья нотки здесь играют,
Всю тоску легко стирают.
Поскорее угощайся,
Нежным вкусом наслаждайся!
***
Вина пьянящий аромат
Сотрет из мыслей все невзгоды,
В бокале, словно бриллиант,
Блестит напиток благородный.
Лишь только стоит пригубить –
Внутри блаженство разольется,
Вина поторопись испить,
В глазах чтоб засияло солнце!
***
Вельмишановний! Прийміть від нас, шанувальників вашого ремесла, найщиріші вітання з побажаннями здоров'я підвищеної міцності та життя зі збільшеним енергетичним запасом. Нехай кожен день заіскриться і заграє найдивовижнішими фарбами, і буде по-справжньому неповторним!
***
Примите наши поздравления с пожеланиями творческого процветания, ведь создание любого сорта вина невозможно без настоящего таланта и умения. Пусть в вашей жизни всегда присутствуют самые важные ингредиенты счастливой жизни – любовь, умение наслаждаться настоящим, выдержка и мечта о лучшем в будущем. Будьте счастливы всегда!
***
Я дарую тобі пляшку
Ароматного вина.
Нехай любов'ю і достатком
Буде життя твоє повним.
По келихах ти напій
Цей прекрасний розлий.
Випий за свою удачу
І за відданих друзів.
***
Ось, дарую тобі винце,
Швидше відкривай,
Еліксир чарівний цей
По келихах розливай.
Нехай підніме настрій,
Зміцнить імунітет,
Пий його ти з насолодою,
Адже кращих ліків не знайдеш.Картинки і листівки в День винороба
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог розповіла про користь вина: яке і скільки вживати. Так, червоне вино містить багато поліфенолів, які підтримують роботу серцево-судинної системи, трохи знижують рівень холестерину і позитивно впливають на обмінні процеси.
За матеріалами: pozdravok.ru, millionpodarkov.ru.