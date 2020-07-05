З Днем Військово-морських сил Українb 2020: найкращі привітання зі святом
День Військово-морських сил України 2020 року відзначається 5 липня. Facebook / ВМС ЗС України
У неділю, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних Сил України. 2015 року указом президента Петра Порошенка свято було встановлено на першу неділю липня.
До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки.
З Днем Військово-морських сил України: смс, вірші та проза
В этот праздник великий и гордый,
День Военно-морского флота,
Я желаю тебе бить рекорды
И справляться со сложной работой.
Всех вершин на пути добиваться,
Быть примером и гордостью близких,
Никогда и ни в чем не сдаваться,
Победить все проблемы и риски!
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Вітаємо з Днем Військово-морських сил України, який дорогий серцю кожного, хто пов’язаний з водною стихією. Ваша самовіддана служба, професіоналізм, відвага і міцна флотська дружба, готовність захистити національні інтереси держави, сприяє зміцненню авторитету Батьківщини. Дякуємо вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Бажаємо усім доброго здоров’я, щастя і добробуту.
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Щиро вітаємо матросів, старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, ветеранів Військово-морського флоту з Днем Військово-морських сил України! Нехай і надалі буде плідною Ваша нелегка, але така необхідна Україні праця, ніколи не вичерпується енергія творчих пошуків для здобутків і перемог, а родинне щастя, теплота і шана людська осяює Вас многії літа.
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Честь и слава морякам
В этот летний праздник.
Мира и здоровья вам,
Радости и счастья.
Мы желаем вам всегда,
Покорять глубины,
Пусть уходит вся беда
Вглубь морской пучины!
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З Днем Військово-морських сил України! Міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Глибока шана і вдячність ветеранам флоту за їх бойовий і трудовий героїзм, неоціненний внесок у військово-патріотичне виховання молоді та особового складу Військово-Морських Сил України.
Листівки та картинки до дня Військово-морських сил України
Листівка в День ВМС України veselivska-gromada.gov.ua
Привітання з Днем Військово-морських сил України 2020 phm.gov.ua
Картинка до Дня Військово-морських сил України Twitter / Володимир Гройсман
День Військово-морських сил України: відео
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у ВМС України задумали перестановку: адмірал Воронченко підтвердив нову посаду.
За матеріалами: pozdravok.ru, phm.gov.ua, veselivska-gromada.gov.ua, mil.gov.ua.