З Днем Військово-морських сил Українb 2020: найкращі привітання зі святом

У неділю, 5 липня, відзначається День Військово-морських сил Збройних Сил України. 2015 року указом президента Петра Порошенка свято було встановлено на першу неділю липня.

До свята OBOZREVATEL публікує найкращі привітання у віршах і прозі, смс, відео та листівки.

З Днем Військово-морських сил України: смс, вірші та проза

В этот праздник великий и гордый,

День Военно-морского флота,

Я желаю тебе бить рекорды

И справляться со сложной работой.

Всех вершин на пути добиваться,

Быть примером и гордостью близких,

Никогда и ни в чем не сдаваться,

Победить все проблемы и риски!

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Вітаємо з Днем Військово-морських сил України, який дорогий серцю кожного, хто пов’язаний з водною стихією. Ваша самовіддана служба, професіоналізм, відвага і міцна флотська дружба, готовність захистити національні інтереси держави, сприяє зміцненню авторитету Батьківщини. Дякуємо вам за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків. Бажаємо усім доброго здоров’я, щастя і добробуту.

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Щиро вітаємо матросів, старшин, мічманів, офіцерів, генералів та адміралів, ветеранів Військово-морського флоту з Днем Військово-морських сил України! Нехай і надалі буде плідною Ваша нелегка, але така необхідна Україні праця, ніколи не вичерпується енергія творчих пошуків для здобутків і перемог, а родинне щастя, теплота і шана людська осяює Вас многії літа.

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Честь и слава морякам

В этот летний праздник.

Мира и здоровья вам,

Радости и счастья.

Мы желаем вам всегда,

Покорять глубины,

Пусть уходит вся беда

Вглубь морской пучины!

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З Днем Військово-морських сил України! Міцного здоров’я, удачі та благополуччя. Глибока шана і вдячність ветеранам флоту за їх бойовий і трудовий героїзм, неоціненний внесок у військово-патріотичне виховання молоді та особового складу Військово-Морських Сил України.

Листівки та картинки до дня Військово-морських сил України

Листівка в День ВМС України veselivska-gromada.gov.ua

Привітання з Днем Військово-морських сил України 2020 phm.gov.ua

Картинка до Дня Військово-морських сил України Twitter / Володимир Гройсман

День Військово-морських сил України: відео

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у ВМС України задумали перестановку: адмірал Воронченко підтвердив нову посаду.

За матеріалами: pozdravok.ru, phm.gov.ua, veselivska-gromada.gov.ua, mil.gov.ua.