З Днем військ зв'язку Збройних сил України: як привітати зі святом

День військ зв'язку Збройних сил України відзначається щорічно 8 серпня. Свято було засновано 2000 року указом президента Леоніда Кучми.

Війська зв'язку – спеціальний підрозділ української армії, призначений для забезпечення зв'язку та управління військами. Війська зв'язку входять до складу всіх видів військ ЗСУ і включають вузлові та лінійні з'єднання, частини технічного забезпечення зв'язку та автоматизованих систем управління, служби фельд'єгерського-поштового зв'язку. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем військ зв'язку: смс, вірші та проза

День військ зв'язку України,

У зв'язківців – іменини,

Зв'язківці, вас ми вітаємо,

У роботі якості бажаємо,

Щоб зв'язок, на мить не переривався,

Завжди залишався надійним!

Адже без нього ніяк не можна,

І цей тост за вас, друзі!

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У День військ зв'язку України

Всім зв'язківцям скажемо ми:

Ви важливі, необхідні

Для рідної нашої країни.

І цінна робота ваша,

Зв'язок надійний бути повинен,

ночами не спите навіть,

І спокійно спить країна.

Ми бажаємо вам здоров'я,

Не тужити, не сумувати,

Ці терміни вам з любов'ю

Так намагалися складати!

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День військ зв'язку 2020 (Фото: Zik.ua)

Зв'язківці, Вам повагу

За працю і вміння.

Держава наша славна

Вас щедро нагородить

За службу милій батьківщині

І чинний зовнішній вигляд.

Зв'язківцем бути не кожному

Другого по зубах.

На це треба мужність

І розум добрий Вам.

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В українській армії зв'язківці виключно необхідні – вони регулюють атаку, без їх служби армія була б як без рук. Ви – павуки, які пов'язують павутину цілих військ у єдине ціле. Бажаємо ж у день зв'язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!

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Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв'язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.

Картинки і листівки до Дня військ зв'язку

Привітання з Днем військ зв'язку (Фото: javoriv-rda.gov.ua)

Картинка з Днем військ зв'язку (Фото: adm-pl.gov.ua)

День військ зв'язку ЗСУ: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, чому чоловіки рідше носять маски.

За матеріалами: ukr.media, v24.com.ua.