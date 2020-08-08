З Днем військ зв'язку Збройних сил України: як привітати зі святом

День військ зв'язку ЗСУ відзначається 8 серпня. Фото: dli.donetsk.ua
День військ зв'язку Збройних сил України відзначається щорічно 8 серпня. Свято було засновано 2000 року указом президента Леоніда Кучми.
Війська зв'язку – спеціальний підрозділ української армії, призначений для забезпечення зв'язку та управління військами. Війська зв'язку входять до складу всіх видів військ ЗСУ і включають вузлові та лінійні з'єднання, частини технічного забезпечення зв'язку та автоматизованих систем управління, служби фельд'єгерського-поштового зв'язку. До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.
День військ зв'язку України,
У зв'язківців – іменини,
Зв'язківці, вас ми вітаємо,
У роботі якості бажаємо,
Щоб зв'язок, на мить не переривався,
Завжди залишався надійним!
Адже без нього ніяк не можна,
І цей тост за вас, друзі!
***
У День військ зв'язку України
Всім зв'язківцям скажемо ми:
Ви важливі, необхідні
Для рідної нашої країни.
І цінна робота ваша,
Зв'язок надійний бути повинен,
ночами не спите навіть,
І спокійно спить країна.
Ми бажаємо вам здоров'я,
Не тужити, не сумувати,
Ці терміни вам з любов'ю
Так намагалися складати!
***
День військ зв'язку 2020 (Фото: Zik.ua)
Зв'язківці, Вам повагу
За працю і вміння.
Держава наша славна
Вас щедро нагородить
За службу милій батьківщині
І чинний зовнішній вигляд.
Зв'язківцем бути не кожному
Другого по зубах.
На це треба мужність
І розум добрий Вам.
***
В українській армії зв'язківці виключно необхідні – вони регулюють атаку, без їх служби армія була б як без рук. Ви – павуки, які пов'язують павутину цілих військ у єдине ціле. Бажаємо ж у день зв'язківця бути незамінними на службі і бути провідниками тільки хороших новин!
***
Дозвольте поздоровити Вас з професійним святом – Днем військ зв'язку. У цей святковий день бажаємо Вам міцного здоров'я, професійної досконалості та воєнної витримку. Нехай завжди поруч з Вами буде вдача та підтримка оточуючих, адже Ви виконуєте непросту, але надзвичайно важливу функцію обороноздатності нашої держави.
Привітання з Днем військ зв'язку (Фото: javoriv-rda.gov.ua)
Картинка з Днем військ зв'язку (Фото: adm-pl.gov.ua)
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені з'ясували, чому чоловіки рідше носять маски.
За матеріалами: ukr.media, v24.com.ua.