З Днем вихователя 2020: зворушливі привітання, відео та картинки

27 вересня в Україні святкують День вихователя. Цього дня своє професійне свято відзначають працівники всіх дошкільних освітніх установ.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

З Днем вихователя: смс, вірші та проза

Вам, вихователю, спасибі скажу

За радість в очах у сина,

За казки, за ласку, за доброту,

За фрукти з пластиліну.

Поки на роботі ми, ви для дітей –

І мама, і строгий наставник,

Так нехай сяють очі веселіше,

І радісним буде свято!

***

С Днем воспитателя вас поздравляем,

Послушных деток вам желаем.

Еще здоровья и терпения,

Успеха, счастья, вдохновения.

Работа ваша так сложна,

Но всем родителям нужна.

***

Життя – не кіно, завжди без прикрас,

Але ви її бачите яскраво!

Ми хочемо привітати з святом вас –

Тримайте завжди свою марку!

Нехай дітки будуть слухняними, розумні,

А ви їм розкажіть казку,

У день вихователя чекають вас квіти

І акварельні фарби!

***

Поздравляем в этот праздник

Всех, кто, не жалея сил,

Нашим деткам помогает

Познавать прекрасный мир.

Вам желаем мы здоровья,

И терпенья, и добра,

Счастья, и удачи море,

И душевного тепла!

***

Це ж для кого в дитсадочку

Кожний хлопчик за синочка,

Кожна дівчинка за доньку?

Хто помиє їм долоньки,

Хто потішить, заспокоїть,

Навіть синячка загоїть?

Хто танцює і співає,

Хто про все на світі знає?

З ким цікава кожна гра?

З ким в безпеці дітвора?

Хто в турботах повсякчас?

Це, звичайно, все про вас –

Вихователько моя!

Вас вітаю з святом я

І бажаю Вам цвісти.

Нам до Вас рости й рости!

***

За нелегкую работу,

Ежедневную заботу,

За ответственность в труде

И ухоженность детей,

За терпение и ласку,

Все прочитанные сказки

Говорим мы вам спасибо,

Сил желаем и улыбок!

***

Дорогі наші працівники дитячого садка, з професійним святом вас! Тільки чуйні, добрі й уважні люди могли вибрати цю незвичайну, але таку відповідальну професію. Адже виховання дитини вимагає чималої праці, любові й стійкості характеру. Бажаємо вам міцної нервової системи, гарного настрою та гарного самопочуття. Нехай наші діти дарують вам свої променисті посмішки, заряджають невгамовною енергією і дитинством.

***

Благодарим вас за труд, непростой и порой незаметный. Благодаря вашей любви к малышам, вашей искренней заботе и профессионализму нам, родителям, гораздо легче растить детей. Желаем вам неиссякаемого источника сил, здоровья, вдохновения и творчества! Счастья, тепла, достатка вашим семьям!

***

Вітаємо чудових жінок з величезними, добрими серцями. Нехай у житті вам повернеться вся та турбота, ласка і терпіння, які ви даруєте свої маленьким вихованцям. Нехай тепло ваших рук ніколи не забувається цими маленькими крихітками. Бажаємо, щоб вся та любов, яку ви вкладаєте в виховний процес, була винагороджена відповідними почуттями і великою вдячністю. Зі святом!

День вихователя 2020: картинки та листівки

Красиве привітання з Днем вихователя Фото: kartinki-life.ru

Гарна картинка і побажання до Дня вихователя Фото: kartinki-life.ru

Листівка з Днем вихователя Фото: maximum.fm

З Днем вихователя 2020 Фото: maximum.fm

Привітання з Днем вихователя Фото: Pinterest

Привітання з Днем дошкільного працівника Фото: admferzik.ru

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції Дня вихователя, а також назвав найкращі ідеї для подарунків.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.