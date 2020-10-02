З Днем вчителя 2020: гарні вірші, привітання, смс і картинки

У неділю, 4 жовтня, в Україні відзначається День учителя. При цьому вітають педагогів за традицією в п'ятницю, напередодні свята. 2020 року це 2 жовтня.

Цього дня в школах проходять святкові заходи та концерти. До свята OBOZREVATEL публікує оригінальні смс, листівки, картинки і відео з привітаннями.

З Днем вчителя: смс, вірші та проза

Є професія у світі –

Серце віддавати дітям!

Серце вчителя безкрає,

Як би він його не краяв.

Тому гідний вчитель шани.

Так, любові і пошани

За роботу непросту

І за те, що я росту!

Хай же вистачить терпіння

Передати нам уміння.

А за працю вашу діти

Щиро вам дарують квіти!

***

Спасибо за Ваше терпение,

За все, чему учите нас.

Поздравляем Вас с Днем учителя!

Любим и ценим мы Вас.

***

Вчитель! Скільки сили треба,

Щоб навчити нас усіх,

І терпіння, і бажання,

І надій, і сподівання.

Вчитель наш – найкращий у світі,

Допоможе в хвилину важку,

І нехай тільки посмішки й квіти,

Він знайде на своєму шляху.

***

Учитель, счастья Вам большого,

Мирного неба голубого.

Здоровья, творчества и сил,

Чтоб труд вам радость приносил!

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

***

Детей учить дано немногим,

Но вам под силу этот путь.

Пусть вас не мучают тревоги,

Легко на сердце будет пусть.

Терпенья, духа боевого,

А в праздник – славно отдохнуть!

***

Жовтень щедрий на барви осінні

День учителя – свято ж яке!

Освітянській великий родині

Дітвора шле вітання палке!

Сьогодні усі надзвичайно красиві,

Тож сонечком сяйте нам, будьте щасливі!

Ці зустрічі з вами цікаві, охочі,

Щоб зорями сяяли вчительські очі,

А учні у школі трудились на славу,

І вище ваш труд цінувала держава!

***

Вчителю, вітаємо вас! В цей день ми хочемо висловити вам нашу безмежну подяку за те, що ви віддаєте дітям всю свою дорогоцінну душу, даруєте їм мудрість та знання, тепло та любов вашого серця. Бажаємо ніколи на старіти душею, сил та наснаги, вдячних дітей та сонячних днів! Із Днем вчителя!

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Желаем, чтобы у вас всегда была возможность реализовать все ваши педагогические таланты, воплотить в жизнь все свои желания и мечты и исполнить все, что было намечено в планах. С праздником!

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С Днем учителя! Желаю вам здоровья, креативности, новых идей и вдохновения. Оставайтесь всегда для нас наставником, примером и другом.

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Зі святом, з Всесвітнім днем вчителя! Бажаю миру, достатку, натхнення та радості. Дякую за вашу невтомну працю, за те, що пробуджуєте в учнів жагу до знань, що щедро ділитесь своїм досвідом і постійно вдосконалюєте свою майстерність. Нехай на ваших заняттях панує атмосфера довіри, радості та віри в свої сили. Талановитих вам та щирих учнів!

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Дорогие наши учителя, поздравляем. Спасибо за ваш труд, недоспанные ночи и красные, от слез глаза. Мы вас очень любим и желаем стальных нервов, доброго здоровья и много счастья.

Картинки і листівки до Дня вчителя

Відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції в День учителя.

За матеріалами: pozdravok.ru, maximum.fm.