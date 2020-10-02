З Днем уролога 2020: найкращі привітання та листівки

У п'ятницю, 2 жовтня, в світі відзначається День уролога. Це професійне свято лікарів, які лікують нирки та інші органи заочеревинного простору, а також допомагають підтримувати чоловіче здоров'я.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, картинки та відео.

З Днем уролога: смс, вірші та проза

Пусть труд твой ценится всегда

Tы уpoлoг, и тебе xвaлa.

Пo жизни желаем множества удaч

И всегда разрешенных задач!

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Bи уpoлoг – вищий клacc

Поважаємо і цінимо ми Bac.

Bcі хвороби Baм пo плeчу

Міцного здоров'я побажати Вам хочу!

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Уролог людям помогает,

Коль течь корабль ваш дает –

Он от забот уберегает,

Он вас излечит и поймет.

Хотим урологу удачи

И много счастья пожелать.

Вы лучшего достойны, значит,

Не стоит вовсе унывать!

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З Днем уролога! Будь щасливий, міцного тобі здоров'я, сил і натхнення, побільше відпочинку і можливостей для нього. Нехай фарбами буде наповнений кожен новий день, а будь-які життєві негаразди обходять стороною.

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С Днем уролога! Желаю крепких сил и отменного здоровья, высокого профессионализма и успешной практики, благополучной деятельности и положительных результатов работы, невероятной удачи в жизни и высокого достатка, счастливых праздников и теплых радостных встреч.

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Вітаю! Стільки сили і стійкості, стільки волі і відваги – таких медиків рідко зустрінеш, коли професія – це покликання. Нехай кар'єра стрімко біжить вгору, постійної білосніжної, як твій халат на роботі, смуги успіху і везіння.

День уролога: картинки і листівки

Відео з привітаннями

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські урологи провели незвичайну операцію з використанням високоточної апаратури. Пацієнтом ставла дитина, якій виповнився рік.

За матеріалами: vsedlyaprazdnika.ru, pozdravok.ru.