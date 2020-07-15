З Днем українських миротворців 2020: оригінальні привітання зі святом

Свято було засновано 21 травня 2013 року. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

У середу, 15 липня, відзначається День українських миротворців. Свято було засновано 21 травня 2013 року постановою Верховної Ради № 292-VII. Метою свята було зазначено вшанування мужності, вірності присязі учасників миротворчих операцій і пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків.

До свята OBOZREVATEL підготував оригінальні привітання, смс, вірші, картинки і відео.

З Днем українських миротворців: смс, вірші та проза

У вас небезпечна робота,

Ви миротворці на війні.

Коли ви є на поле бою,

Спиться спокійно всій сім'ї.

Так будьте ж завжди такими,

Якими ви є завжди:

Такими ж сильними, великими

І не здавайтеся ніколи.

***

Сьогодні День українських миротворців. Вітаю наших військовослужбовців, які несуть службу в різних куточках планети! Дякуємо вам за все!

***

З Днем українських миротворців kegichevka-rda.gov.ua

Нелегкая работа и опасная,

Но с честью выполняете долг свой:

Миротворенья миссия прекрасная

Подчас переплетается с войной.

И кто-то должен, невзирая на усталость,

В горячих точках заслонить собой детей,

И, подавляя гнев, смиряя жалость,

Быть лишь посланцем Мира для людей.

***

Зі святом! Бажаємо всім українським миротворцям міцного здоров’я, успіхів в житті, мирного неба над нашою єдиною Україною!

***

Самоотверженны, делу верны,

Готовы собой расплатиться

За то, чтобы не было больше войны,

За то, чтобы мир возвратился.

Они миротворцы, что против вражды,

Их дело достойно славы.

Так пусть никогда не познать им нужды

В борьбе за свободное право.

***

З Днем українських миротворців! Низький уклін Вам за Вашу благородну справу і на знак нашої поваги та вдячності прийміть від нас щирі побажання здоров'я та довголіття, хай Вам щастить!

***

У День українських миротворців бажаю вам, а також вашим рідним щастя, здоров'я, енергії і натхнення, успіхів у великій і важливій справі, покладеній світовою спільнотою на українських миротворців. Нехай ваші високі професійні та морально-бойові якості, бойовий досвід служать ідеалам гуманізму та справі захисту життя людей!

Листівки в День українських миротворців

День українських миротворців gifka.com

Листівка Днем українських миротворців gifka.com

Привітання з Днем українських миротворців dn.gov.ua

День українських миротворців: відео з привітаннями

Раніше OBOZREVATEL розповідав, які свята відзначаються в липні 2020 року: церковний календар.

За матеріалами: pozdravok.ru, dsvv.gov.ua.