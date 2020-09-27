З Днем туризму 2020: найкращі привітання та листівки
У неділю, 27 вересня, відзначається Всесвітній день туризму. Свято було засновано Генеральною асамблеєю Всесвітньої туристської організації 1979 року. Його мета – популяризація подорожей, інформування громадськості про їхній внесок до світової економіки, розвиток зв'язків між народами.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Всесвітній день туризму: смс, вірші та проза
З цим днем туристів я вітаю,
Щастя й радості бажаю.
Щоб походи ваші один за інший були кращі,
Щоб каша завжди смакувала й погода не вередувала.
***
Поздравляю с Днем туризма,
И желаю приключений,
Много путешествий в жизни,
Только ярких впечатлений.
Пусть глаза огнем сияют,
Покоряются вершины,
Пусть задор не угасает,
Никогда не знать рутины!
***
У похід вирушаєм! Ура!
Кличе всіх нас осіння пора!
Прагне молодість наша пригод,
Бо ж в Карпатах завзятий народ!
Рюкзаки спорядили ураз,
Взяли компас-дорогоуказ
І намет, і старий казанок,
Сірники, ніж і спальний мішок…
Підемо ми у гори, ліси,
Хай дзвенять молоді голоси!
Гей, ви чуєте? Гучно лунає:
– Хай туризм молодий процвітає!
***
Со Всемирным Днем туризма
Поздравляю всей душою,
Пожелаю оптимизма
И прекрасного настроя!
Теплых дней, погоды ясной
И попутчиков чудесных,
Наслаждения и счастья
От походов интересных!
***
З Днем Туризму! Бажаємо вам, щоб ряди туристів не танули, а тільки збільшувалися. Цікавих вам подорожей і походів, нових місць і захоплюючих пригод!
***
Поздравляю со Всемирным днем туризма. Желаю неутомимого интереса и увлечения к новым просторам, городам и странам, к неизведанным уголкам природы, к тропам удачи, к достопримечательностям всей планеты. Пусть твоими спутниками всегда будут хорошее настроение и вдохновляющая любовь.
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Вітаю зі Всесвітнім днем туризму та бажаю чудових емоцій, насичених походів, розважальних подорожей, неймовірних пригод, благополучних доріг, щасливих подій і надійних друзів.
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С Всемирным днем туризма! Пускай тебе открываются все новые уголки нашего удивительного и прекрасного мира. Пускай встречаются новые интересные люди, необычные традиции и удивительные достопримечательности. Желаю чаще бывать там, где твоя душа наполняется радостью. Пускай путешествия вдохновляют и наполняют!
Листівки та картинки
Відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru, v24.com.ua.