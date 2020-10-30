З Днем тренера 2020: найкращі привітання і картинки
День тренера в Україні відзначається щорічно 30 жовтня. Ідею свята 1999 року запропонували в Федерації спортивної та художньої гімнастики України.
Цього дня приймають привітання всі спортивні тренери. До свята OBOZREVATEL підготував привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Вірші, проза та смс до Дня тренера
Спасибо, тренер, за старания,
За тренировки и советы!
В ваш день рождения пожелание
Ловите искреннее это!
Желаем вам успехов разных,
Здоровья крепкого и сил,
Секунд, минут, часов прекрасных,
Чтоб радость каждый день дарил!
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Бажаю в роботі Вам не втомлюватися,
Успіхів завжди і в усьому досягати.
Створити переможців сильних і жвавих,
Витривалих, хоробрих і до завжди цікавих.
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Желаю быть на первом месте
И на работе, и в семье,
И становится только крепче,
Умней, решительней, смелей!
Своей энергией природной
Активно всех подзаряжать,
И обучать людей науке
Спортивно жить и побеждать.
С Днем тренера я вас поздравляю,
Желаю долгих славных лет,
Больших надежд, огромных планов
И только истинных побед!
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Хто привчить до дисципліни,
Дасть детальний інструктаж?
Найсміливіший, найсильніший, Найкращий тренер наш!
Вітаємо з Днем тренера вас,
І бажаємо здоров'я і часу!
Творчого натхнення,
І яскравого повсякдення.
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Всей командой дружной нашей
Мы желаем Вам удачи,
От души Вас поздравляем
И здоровья Вам желаем!
Пусть в труде и в жизни личной
Сложится все на отлично!
В праздник честно обещаем,
Что и мы не подкачаем!
Тренера не подведем
И рекорды все побьем!
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Вітаємо з Днем тренера! Бажаємо Вам терпіння з вихованцями, успішної реалізації їхнього таланту і, звичайно, процвітання Вашої тренерської кар'єри. Нехай у Вашому житті буде більше кубків і нагород, а, головне, сил і здоров'я, енергії і успіху. Залишайтеся таким же чудовим прикладом для своїх підопічних і ставте нові рекорди!
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Желаем, чтобы Вы всегда оставались в великолепной форме и достигали поставленных целей! Пускай Ваша жизнь состоит только из побед, радости и счастья! Пусть везде и во всем Вам сопутствуют удача и хорошее настроение!
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Вітаємо з Днем тренера професіонала і чудову людину! Бажаємо постійного розвитку і прагнення вдосконалити себе й оточуючих. Успіху, радості та гордості за результати своєї праці. Нехай у Вашому житті все буде так, як Ви плануєте!
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Поздравляю с Днем тренера! Желаю неиссякаемой энергии и удачи по жизни. Вы умеете заряжать позитивом и внушаете уверенность, что все обязательно получится, стоит лишь приложить усилия. Здоровья, всех благ и много способных учеников на Вашем тренерском пути. Спасибо за работу!
Листівки та картинки в День тренера
Відео з привітаннями
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За матеріалами: pozdravok.ru.