З Днем Тетяни: привітання, картинки та листівки

У понеділок, 25 січня, власниці ім'я Тетяна відзначають свій день ангела. Церква в цю дату шанує святу мученицю Тетяну Римську, яка постраждала в третьому столітті.

У народі свято відоме як Тетянин день, а також як День студента. OBOZREVATEL спеціально для своїх читачів публікує привітання, вірші, смс, картинки та листівки.

Ми вітаємо тебе з днем Тетяни, люба,

Хочем побажати щастя звідусюди.

Хочем побажати, наша мила пташко,

щоб з тобою завжди був янгол, коли важко,

Щоб підносив до небес, коли щастя повно,

Щоб вирішувались суперечки тільки полюбовно,

Щоб наповнював теплом серце, іскоркою очі,

Щоб коханий був з тобою зрання до самої ночі.

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В Татьянин день − успехов и тепла,

Судьба чтоб улыбалась Вам всегда,

Здоровья, мудрости, желаний исполнения,

Достатка, красоты и настроения!

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З днем Тетяни! Радості й тепла.

Життя щоб добром було повне.

Ангел нехай Хранитель допомагає

І від усіх нещасть оберігає.

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В день Татьяны для студента

Нет прекраснее момента,

Пусть наука подождет,

Праздник весело пройдет.

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У Тетянин день прошу за всіх,

Щоб був у кожного успіх.

Побільше щастя та тепла

Щоби Свята нам надала.

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З днем ангела, Тетяно! Бажаю тобі море яскравих кольорів і запаморочливих компліментів. Нехай твій настрій буде на висоті: посміхнись – і світ усміхнеться тобі. Квітни як троянда і залишайся такою ж променистою і неповторною дівчиною. Нехай любов наповнить твоє серце і кожну мить життя!

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С Днем Татьяны. Желаю вечного счастья и красоты, светлых идей и больших успехов, радостных приключений и всегда отличного настроения.

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З днем ангела, Танечко, від щирого серця бажаю, щоб у житті твоєму завжди все виходило так, як ти хочеш. Адже ім'я Тетяна означає "упорядниця". Тому бажаю, щоб ти все влаштовувала на свій добрий лад, щоб поруч завжди була вірна підтримка від коханої людини.

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З Днем Тетяни! Бажаю тобі, щоб ангели на небесах завжди захищали тебе від усього поганого. Нехай на твоєму шляху, зустрінуться тільки щирі та світлі люди, які будуть дорожити дружбою з тобою.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Тетянин день і як відзначається свято. 25 січня також святкують День студента, оскільки свята Тетяна вважається покровителькою студентства.

За матеріалами: pozdravok.ru.