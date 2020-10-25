З Днем тещі 2020: привітання, картинки, жарти та анекдоти
Міжнародний день тещі відзначається кожної четвертої неділі жовтня. 2020 року цей день припадає на 25 жовтня.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися історію цього незвичайного свята, а також публікує кумедні привітання у віршах і прозі, смс, жарти, анекдоти, картинки, листівки та відео.
Міжнародний день тещі: історія свята
Зародилося свято в 1930-х роках в США. Як зазначено в ряді джерел, День тещі відзначили вперше 1934 року з "легкої руки" редактора однієї з газет штату Техас, який в своїй статті розповів про "жарт", провівши паралель з Днем матері та Днем батька. Він заявив, що теща – це друга мама, тому було б справедливо, щоб у всіх тещ було своє "професійне" свято.
Жарт журналіста прижився, і незабаром День тещі стали відзначати не тільки в США, але й у країнах Латинської Америки і Європи. Спочатку святкували його навесні, але незабаром дату перенесли на четверту неділю жовтня.
З Днем тещі: смс, вірші та проза
Не кожному зятю, повірте, везе,
Що теща його кісточки не гризе!
Мені, слава Богу, із цим пощастило,
Бо теща у мене і добра і мила!
Тому я Вас, тещо, обожнюю прямо,
З любов’ю й повагою кличу Вас "мамо"!
Хай тільки добро Вам дарує весь світ!
Вітаю Вас, мамо! Від зятя привіт!
***
Спасибо, теща дорогая,
За вашу дочь, мою жену!
Как передать вам, я не знаю,
Моей любви к вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю вас безмерно,
За мудрость, ум и доброту!
***
Достатку у господі,
Врожаю на городі,
Щоб одяг весь по моді
У шафі і в комоді!
Щоб гроші, як та річка,
Щоб молоділо личко
І щоб були Ви, тещо,
Прегарна молодичка!
***
Поздравления пишу
Для любимой тещи,
Я ей очень дорожу,
Жить желаю дольше.
Пусть здоровье не шалит,
Только крепче станет,
И как будто бы магнит
Счастье к тебе тянет!
***
Хай душа повік не плаче,
Тиск туди-сюди не скаче,
Щоб смачненькі страви в мисці,
Речі в домі всі на місці,
Щоб здоров'я прибувало,
Сонце щедро зігрівало,
Щоби щастя, тещо мила,
Вас дощем рясним омило!
***
День тещи отмечается и потому
Поздравить, теща, вас спешу!
Желаю вам, конечно же, здоровья,
И мира с искренней любовью.
Желаю быть такой же заводной,
Такой же доброй и простой,
Других чтоб позитивом заряжать,
Ну, а самой не унывать.
***
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
Будьте счастливы, успешны,
Улыбайтесь и цветите!
Тесть пускай вас любит нежно,
Ну а вы – в ответ любите!
***
Вітаю з Днем тещі і від душі бажаю, щоб зять на руках носив і квіти дарував, щоб кожен день Вам дарував щастя, радість, любов і підтримку близьких. Будьте найкращою, доброю, турботливою, розуміючою, коханою, веселою і жвавою тещею!
***
С Днём тёщи! Желаю всегда оставаться весёлой и задорной, доброй и чуткой тёщей, понимающей и щедрой, заботливой и любящей мамой. Пусть зять носит на руках и ценит золото-тёщу, пусть в жизни Вашей всё будет прекрасно, роскошно и чудесно!
Жарти і анекдоти про тещу
Зять с тещей: – Мама, предлагаю встретить Новый год вместе, ведь ему покровительствует Змея. – Не против, но взамен ты пообещаешь, что придешь ко мне в гости не раньше чем через три года. – А что тогда будет? – Наступит год Барана.
***
Теща у зятя запитує: – Мабуть погані думки без мене в голову лізли? – Так, весь час думав, що ви повернетеся.
***
Сын отцу: – Пап, а какие звуки издает змея? Отец оборачивается к теще: – Ну, мам, и почему же мы молчим? Внучку же интересно!
***
– Моїй тещі недавно виповнилося 150 років. – Не бреши, люди так довго не живуть. – А причому тут люди?
***
Не стоит, не подумав, менять тещу. Может оказаться, что новая окажется хуже прежней.
***
– Бабусю, а ти сама прийшла? – Сама, онучок, сама. – А тато сказав, що тебе чорти принесли...
***
Вступив в брак, женщина превращается в воспитательницу как мужа, так и детей. Проблема в том, что позднее на горизонте появляется директор детского сада – теща.
***
– Тату! – Що? – Наш кіт в тапки накакав! – Що? Ах ти скотино! Вб'ю заразу! – Та не в твої! В бабині! – А,ну то дай йому сметанки!
Картинки і листівки до Дня тещі
Міжнародний день тещі: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru.