З Днем святого Валентина: привітання, картинки й листівки до свята
У неділю, 14 лютого, відзначається День святого Валентина, або День закоханих. Цього дня прийнято вітати не тільки коханих людей, а й родичів, друзів, подруг, колег і просто знайомих.
До свята OBOZREVATEL зібрав яскраві картинки, листівки, вірші, смс з привітаннями та побажаннями.Прикольні привітання з Днем святого Валентина
Обнимашек, целовашек
В День влюбленных пожелаю!
Пусть глаза сияют ваши,
Сердце от любви пусть тает.
***
Вітаю з Днем святого Валентина і хочу побажати, щоб кохання надходило до серця, немов бензин в бензобак, щоб стріли твого амура завжди мітили чітко в ціль, щоб твої почуття ніколи не остигали і доводили до мурашок другу половинку.
***
Нехай кохання тебе затисне в свої обійми і більше не випустить. Бажаю завжди відчувати це почуття, коли лягаєш спати і коли відкриваєш очі з першими променями. Нехай Валентин стане найулюбленішим святом!
В день святого Валентина
Побажати хочу, коханий,
Щоб почуття наші не згасли,
Щоб життя було прекрасним,
Щоб здоровий був і веселий,
Щоб носа ти не вішав,
Щоб мене не ревнував
І сам приводу не давав.
***
Любовь моя, с днем Валентина
Тебя хочу поздравить я
Тобой одним живу я в мире
Ты смысл жизни для меня!
Ты самый ласковый и нежный,
Любимый, искренний, смешной
Тебя мне Бог послал наверно,
Будь счастлив, милый, ты со мной!
***
Коханий, вітаю з Днем святого Валентина! Відтоді, коли ти з'явився в моєму житті, воно стало яскравим, насиченим і прекрасним. Дякую тобі за це! Бажаю, щоб наше кохання росло, міцніло, перемагало всі перепони на своєму шляху, дарувала нам натхнення, бажання розвиватися і йти по життю разом. Люблю тебе!
Хочу, чтоб ты счастливая была,
И как цветок прекраснейший цвела.
Хочу всегда тебя оберегать,
Любить, ценить, заботой окружать.
С Днем святого Валентина поздравляю!
Любимая, тебе я пожелаю
Не знать тревог, печали, огорчений.
Всю жизнь прожить в чудесном настроении.
***
З Днем Святого Валентина, кохана,
Для мене немає нікого рідніше й красивіше,
Я тебе сильно-сильно люблю,
Від печалей, негараздів збережу.
Хочу в цей день побажати тобі щастя,
Бути успішною, коханою, прекрасною.
***
Кохана моя, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Я хочу, щоб ми завжди перетворювали мрії одне одного на реальність. Безмежно люблю тебе, дуже з тобою щасливий, ніколи не зустрічав схожу на тебе і в моєму серці ти завжди на першому місці!
Любимый муж, ты самый лучший,
Тут нет сомнений никаких!
Нас свел с тобой однажды случай
И стал ты ближе всех других!
Я в День святого Валентина
Нам пожелать всех благ хочу!
И нам, мой дорогой мужчина,
Всегда все будет по плечу!
Пусть в душах наших страсть пылает,
Ведь нам так хорошо вдвоем!
Пускай любовь нас окрыляет
И дарит счастье день за днем!
***
Дорогий, коханий і життєво необхідний! Бажаю тобі сил, щоб охороняти наше кохання, здоров'я, щоб ти зміг домогтися всього того, що перед собою поставив, удачі, щоб кожен похід за перемогою увінчався успіхом. Я тебе шалено кохаю і буду твоєю помічницею, бойовою подругою і однодумницею в будь-якій твоїй справі.
Самая лучшая в мире жена,
С днем всех влюбленных тебя поздравляю.
Оставаться всегда молодой,
Такой же прекрасной всегда желаю.
Лучшая женщина ты во вселенной,
Тебя обожаю я, боготворю.
За твою ласку и теплоту,
Солнце мое, тебя благодарю!
***
Вітаю тебе моя ніжна, моя найкраща, найрідніша і кохана! Нехай кожна мить твого дня буде щасливою і зігрітою добром і любов'ю. Нехай кожна твоя ніч буде спокійною і наповненою яскравими снами. Ніколи не турбуйся і не журися, я завжди буду поруч і завжди укрию тебе від бід. З Днем святого Валентина, моя найкраща дружино на світі!
С Днем святого Валентина!
Я желаю от души:
Будь желанной и любимой,
Не грусти и не тужи.
Чувств взаимных, жизни яркой,
Без обид и без измен,
Чаще получать подарки
И счастливых перемен.
***
Моя улюблена подружко, вітаю тебе з Днем святого Валентина! Нехай тебе оточують тільки гарні друзі й милі серцю люди. Ніколи не журися, приймай всі життєві труднощі з високо піднятою головою. Бажаю зустріти своє справжнє кохання і бути, яке буде твоєю підтримкою і натхненням.
Пусть повезет тебе в любви –
В такой, чтоб раз – и навсегда.
Желаю встретить тебе ту,
Которая тебя оценит,
Души увидит красоту,
В твои возможности поверит.
А если ты нашел ее,
То никуда не отпускай.
Пускай всегда любовь живет,
А в сердце расцветает май!
***
Друже, з Днем закоханих! Хочу бачити тебе щасливим! Бажаю тобі зустріти свою єдину, щоб у взаємному сильному почутті ти відчував себе натхненним і готовим на все. Обіймів тобі, ніжності, уваги, турботи, щирості!
***
Мій любий друже, вітаю тебе з Днем святого Валентина. Бажаю щиро вірити в кохання і постійно насолоджуватися ним. Нехай у твоєму житті не буде місця для сварок з коханою, хай у ваших стосунках завжди панує взаєморозуміння, довіра і взаємне бажання дарувати одне одному радість.
Ты самая лучшая мама на свете.
Дороже тебя – никого на планете.
Тебя я, родная, всем сердцем люблю.
Тебе в День влюбленных сердечко дарю!
Пусть радость подарит моя валентинка,
Пусть в сердце растает тревоги снежинка.
Желаю здоровья, желаю любви,
Исполнятся пусть все надежды твои!
***
Тату, мамо, вітаю
У Валентинів день бажаю,
Щоб любов ніколи не гасла,
Зігрівала щоб вас вона.
***
Зі святом, кохані батьки! Нехай любов живе у ваших серцях та гріє своїм теплом!
***
Мои любимые родители, с Днем святого Валентина. Желаю, чтобы вы всегда искренне любили друг друга и своей любовью поддерживали яркий огонёк в семейном очаге. Пусть не будет ссор и обид, пусть всегда царит уют, праздник и гармония в ваших отношениях.
С Днем влюбленных, всем сердцем любя,
Поздравляю, родная, тебя
Глаза твои пусть счастьем сияют,
А улыбка не сходит с лица.
Все закаты тебе и рассветы,
Песен лучших большие куплеты,
Море роз, океан поцелуев
И любовь большую-большую.
***
Поздравляю тебя, сын,
Сегодня с Днем влюбленных,
И желаю тебе в жизни
Я любви огромной.
Чтоб была она, как небо,
Без конца и края,
Чтоб светила, словно солнце,
К жизни пробуждая.
***
З Днем святого Валентина, кохана дитино. Я тебе люблю і завжди буду любити. Я бажаю тобі щастя і успіху, поваги і розуміння з боку близьких. Нехай кохання буде щедрим, взаємним, щирим, чистим і добрим!Картинки і листівки до Дня святого Валентина
Раніше OBOZREVATEL розповідав про традиції, історію та прикмети святкування Дня святого Валентина. Свою назву свято отримало на честь святого мученика – священика, який, згідно з легендою, таємно вінчав закоханих.
За матеріалами: pozdravok.ru.