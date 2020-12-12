З Днем сухопутних військ України: привітання та листівки до свята

У суботу, 12 грудня, відзначається День сухопутних військ України. Це свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1997 року.

Сухопутні війська – найчисленніший окремий вид Збройних сил України, а також основа їхньої бойової могутності. До свята OBOZREVATEL публікує вірші, смс, картинки, листівки та відео з привітаннями.

Основний удар будь-яких конфліктів

Ви завжди берете на себе.

Приймайте цю подяку,

Наші сухопутні війська.

Ми бажаємо вам у вогні перемоги

Вижити і повернутися на причал,

Де дівчата чекали незабутньої,

Де світанки в юності зустрічав.

Щоб щастя в домі поселилося,

Щоб грів зимою дитячий сміх,

Щоб у кожному сміливому починанні

Вам завжди супроводжував успіх.

***

Ми не втомимося вітати героїв,

Яким не дають спокою

Загрози для найулюбленішою країни,

пишайся Україна

Своїми сухопутними військами,

І сміливими і зухвалими синами!

Ваших перемог всіх нам не злічити,

Хвала за це Вам і честь!

***

Сухопутні війська –

Слава армії і сила!

Ваша служба нелегка,

Нелегко і вашим милим.

Пост ваш – на передовій,

І стихія ваша – суша,

Нехай вас чекають завжди додому,

Нехай удача з вами дружить!

Нехай вам стопочку наллють –

Зі святом привітають,

Адже за вас сьогодні п'ють

Заперечення – відставити!

Зі святом!

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З Днем сухопутних військ України! Дякуємо вам за сумлінну працю і бажаємо й надалі успішно виконувати свої завдання. Міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я українського народу!

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День Сухопутних військ ЗСУ – це свято сильних і мужніх людей, патріотів України та її надійних захисників. Вітаємо зі святом тих, хто боронить незалежність і демократію своєї країни. Бажаємо міцного здоров’я, повної перемоги та щасливого життя у вільній Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України посилили авіацію та отримали новий винищувач МіГ-29МУ1 – основний бойовий літак для українських військ.

За матеріалами: v24.com.ua.