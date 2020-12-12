З Днем сухопутних військ України: привітання та листівки до свята
У суботу, 12 грудня, відзначається День сухопутних військ України. Це свято було засновано указом президента Леоніда Кучми 1997 року.
Сухопутні війська – найчисленніший окремий вид Збройних сил України, а також основа їхньої бойової могутності. До свята OBOZREVATEL публікує вірші, смс, картинки, листівки та відео з привітаннями.
Основний удар будь-яких конфліктів
Ви завжди берете на себе.
Приймайте цю подяку,
Наші сухопутні війська.
Ми бажаємо вам у вогні перемоги
Вижити і повернутися на причал,
Де дівчата чекали незабутньої,
Де світанки в юності зустрічав.
Щоб щастя в домі поселилося,
Щоб грів зимою дитячий сміх,
Щоб у кожному сміливому починанні
Вам завжди супроводжував успіх.
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Ми не втомимося вітати героїв,
Яким не дають спокою
Загрози для найулюбленішою країни,
пишайся Україна
Своїми сухопутними військами,
І сміливими і зухвалими синами!
Ваших перемог всіх нам не злічити,
Хвала за це Вам і честь!
***
Сухопутні війська –
Слава армії і сила!
Ваша служба нелегка,
Нелегко і вашим милим.
Пост ваш – на передовій,
І стихія ваша – суша,
Нехай вас чекають завжди додому,
Нехай удача з вами дружить!
Нехай вам стопочку наллють –
Зі святом привітають,
Адже за вас сьогодні п'ють
Заперечення – відставити!
Зі святом!
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З Днем сухопутних військ України! Дякуємо вам за сумлінну працю і бажаємо й надалі успішно виконувати свої завдання. Міцного здоров’я, щастя та добробуту у ваших родинах, нових звершень на благо Збройних Сил України, в ім’я українського народу!
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День Сухопутних військ ЗСУ – це свято сильних і мужніх людей, патріотів України та її надійних захисників. Вітаємо зі святом тих, хто боронить незалежність і демократію своєї країни. Бажаємо міцного здоров’я, повної перемоги та щасливого життя у вільній Україні.Картинки і листівки до Дня сухопутних військ України
Як повідомляв OBOZREVATEL, Збройні сили України посилили авіацію та отримали новий винищувач МіГ-29МУ1 – основний бойовий літак для українських військ.
За матеріалами: v24.com.ua.