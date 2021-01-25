З Днем студента: прикольні привітання, картинки та листівки

У понеділок, 25 січня, відзначається Тетянин день. Також у цю дату святкують День студента: 1755 року в день пресвятої мучениці Тетяни було відкрито Московський університет. Відтоді святу вважають покровителькою студентів вузів, а інститути, коледжі та університети цього дня відзначають свято всіх студентів.

В Україні День студента святкують переважно 17 листопада – цього дня він відзначається і в інших країнах світу. Яскраві та веселі привітання, картинки і листівки – далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Привітання з Днем студента: вірші, смс і проза

В День студента Вам желаем,

Клево жить, не унывать,

С легкостью вникать в учебу,

Все зачеты шустро сдать!

Счастья, дружбы и успеха,

Достижений и побед,

Смеха, радости, веселья,

Чтобы был диплом у всех!

***

Що студенту побажати?

Сесії легко здавати,

Ніколи не сумувати

І заліки складати.

Бути впевненим в собі,

Біля дошки – як на стрільбі.

Щоб на серці позитив,

А в ідеях – креатив.

***

С праздником вас, с Днем студента!

Мир перед вами открыт.

В жизни такие моменты

Бережно память хранит.

Самое лучшее время,

Самые классные дни!

Бодростью пусть и весельем

Полные будут они!

***

Вітаю з днем студента

І бажаю я тобі:

На заліках – хеппіенда,

Будь завжди на висоті,

Щоб завжди твій холодильник

Під зав'язку був забитим,

Нехай вранці твій будильник

Тільки лагідно дзвенить,

Нехай легко даються знання,

І частіше ставлять автомат,

Виконуються бажання,

Буде хай життя як мармелад!

***

Поздравляю с Днем студента. Желаю отрываться по полной, учиться зачетно, выглядеть отпадно, жить не накладно и с каждым днем наполнять свои студенческие годы крутыми эмоциями и веселыми гулянками.

***

З Днем студента. Бажаю, щоб преподи не чіплялися, щоб характер не слабшав, щоб розум не висихав, щоб удача не підводила, щоб кмітливість не залишала тебе. Нехай роки студентства дарують тобі масу крутих ідей, грандіозних успіхів, особистих перемог і романтичних історій. І нехай все в твоєму житті буде "зачьотним"!

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С днем студента! Пусть хватает стипендии не только на батон с бутылкой кефира, но и на веселые забавы и развлечения. Пусть хвосты по учебе не выкручиваются, а будут сданы и преодолены. Пусть призвание будет найдено, а не потеряно.

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З Днем студента. Бажаю рідше напружувати батон і частіше радіти життю, адже в студента воно не може бути похмурим. Бажаю на парах перетворювати свій мозок на диво-флешку і скидати на неї всі важливі файли знань. Бажаю кожен день то в кіно, то в басейн, то на каток, то в кафе, але тільки без кислої міни і нудних думок. І неважливо, хто в тобі живе, гуманітарій або технар, будь завжди на позитиві та в ударі!

Картинки і листівки до Дня студента

Побажання в День студента bonnycards.ru

Привітання з Днем студента YouTube

Листівка в День студента YouTube

Відео до Дня студента

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що не можна робити в Тетянин день. Свята мучениця Тетяна Римська постраждала за віру в третьому столітті.

За матеріалами: pozdravok.ru.