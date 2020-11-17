З Днем студента: кумедні привітання, картинки та відео

Міжнародний день студента відзначається щорічно 17 листопада. Це веселе свято об'єднує молодь всієї планети; в різних країнах світу цього дня влаштовують різні заходи, присвячені студентству.

До свята OBOZREVATEL зібрав привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День студента

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

***

Быть студентом – это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На "отлично" все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали –

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы – далеко!

***

Тебе, студентку, я вітаю,

Тобі найкращого бажаю –

Прекрасних днів, добра і щастя,

І щоб не знала ти нещастя,

Щоб поруч був завжди коханий,

Єдиний, вірний та рум'яний,

Щоб ти частіше посміхалась,

В житті у тебе все вдавалось!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно – день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

З Днем студента! Удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки пройдуть легко, безтурботно і залишать приємні спогади на все життя. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим і відчайдушним!

***

Студенчество – воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

Картинки і листівки до Дня студента

З Днем студента bonnycards.ru

День студента 2020 Pinterest

Побажання в День студента kartinki-life.ru

Прикольне привітання з Днем студента kfv.if.ua

Листівка в День студента nash.live

Картинка до Дня студента Pinterest

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.