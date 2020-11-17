З Днем студента: кумедні привітання, картинки та відео

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Свята
1,4 т.
Міжнародний день студента відзначається 17 листопада

Міжнародний день студента відзначається щорічно 17 листопада. Це веселе свято об'єднує молодь всієї планети; в різних країнах світу цього дня влаштовують різні заходи, присвячені студентству.

До свята OBOZREVATEL зібрав привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День студента

Про іспити та заліки

Сьогодні ти забудь.

День всесвітнього студента –

Вже пора вина хильнуть!

Ти кидай свої конспекти,

І не думай про книжки,

Настало свято – день студента!

Відпочить за ці роки

У день святковий я бажаю,

І келих цей я піднімаю,

Щоб наука не "вбивала",

В житті лише допомагала.

Щоб професор веселився,

І ніколи він не злився.

В заліковій було п'ять

Бажаю дружно погулять!

***

Быть студентом – это круто.

И хочу я пожелать,

Чтобы сложные науки

На "отлично" все сдавать.

Чтобы жизнь всегда кипела,

А душа от счастья пела,

Сессия не омрачала,

Только радость доставляла.

Творческого вдохновенья

Пожелать еще хочу,

Чтобы трудные решенья

Всегда были по плечу!

***

Що студенту побажати?

Багато їсти й добре спати,

Вранці вчасно лиш вставати,

Щоб на пари не проспати.

Бути в формі і здоровим,

До навчання все готовим,

Педагогів – добрих, чесних,

Лекцій – гарних, інтересних,

Світлих, творчих лиш ідей,

І прикольних вам вістей!

***

С Днем студента поздравляю

И от всей души желаю,

Чтоб хвосты стали короче,

Чтоб длиннее были ночи.

Преподы чтоб подобрели

И оценками лишь грели,

Чтобы знания прилетали –

Сами в голову влезали.

Сессию чтоб отменили

И на отдых заменили.

Чтоб стипендию подняли,

Просто так ее давали.

Будет все пускай легко,

А проблемы – далеко!

***

Тебе, студентку, я вітаю,

Тобі найкращого бажаю –

Прекрасних днів, добра і щастя,

І щоб не знала ти нещастя,

Щоб поруч був завжди коханий,

Єдиний, вірний та рум'яний,

Щоб ти частіше посміхалась,

В житті у тебе все вдавалось!

***

Я поздравляю с Днем студента,

С одним из самых лучших дней.

Храни прекрасные моменты

Беспечной юности своей!

Гуляй на полную, не бойся,

Иди в кино, танцуй и пой.

О парах ты не беспокойся,

Сегодня можно – день такой.

Пусть будет в жизни все отлично,

Учеба будет на ура.

Пускай везет на фронте личном.

Студент, ни пуха ни пера!

***

З Днем студента! Удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки пройдуть легко, безтурботно і залишать приємні спогади на все життя. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим і відчайдушним!

***

Студенчество – воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!

Картинки і листівки до Дня студента
З Днем студента
День студента 2020
Побажання в День студента
Прикольне привітання з Днем студента
Листівка в День студента
Картинка до Дня студента
Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.

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