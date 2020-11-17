З Днем студента: кумедні привітання, картинки та відео
Міжнародний день студента відзначається щорічно 17 листопада. Це веселе свято об'єднує молодь всієї планети; в різних країнах світу цього дня влаштовують різні заходи, присвячені студентству.
До свята OBOZREVATEL зібрав привітання у віршах і прозі, смс, картинки, листівки та відео.
Про іспити та заліки
Сьогодні ти забудь.
День всесвітнього студента –
Вже пора вина хильнуть!
Ти кидай свої конспекти,
І не думай про книжки,
Настало свято – день студента!
Відпочить за ці роки
У день святковий я бажаю,
І келих цей я піднімаю,
Щоб наука не "вбивала",
В житті лише допомагала.
Щоб професор веселився,
І ніколи він не злився.
В заліковій було п'ять
Бажаю дружно погулять!
***
Быть студентом – это круто.
И хочу я пожелать,
Чтобы сложные науки
На "отлично" все сдавать.
Чтобы жизнь всегда кипела,
А душа от счастья пела,
Сессия не омрачала,
Только радость доставляла.
Творческого вдохновенья
Пожелать еще хочу,
Чтобы трудные решенья
Всегда были по плечу!
***
Що студенту побажати?
Багато їсти й добре спати,
Вранці вчасно лиш вставати,
Щоб на пари не проспати.
Бути в формі і здоровим,
До навчання все готовим,
Педагогів – добрих, чесних,
Лекцій – гарних, інтересних,
Світлих, творчих лиш ідей,
І прикольних вам вістей!
***
С Днем студента поздравляю
И от всей души желаю,
Чтоб хвосты стали короче,
Чтоб длиннее были ночи.
Преподы чтоб подобрели
И оценками лишь грели,
Чтобы знания прилетали –
Сами в голову влезали.
Сессию чтоб отменили
И на отдых заменили.
Чтоб стипендию подняли,
Просто так ее давали.
Будет все пускай легко,
А проблемы – далеко!
***
Тебе, студентку, я вітаю,
Тобі найкращого бажаю –
Прекрасних днів, добра і щастя,
І щоб не знала ти нещастя,
Щоб поруч був завжди коханий,
Єдиний, вірний та рум'яний,
Щоб ти частіше посміхалась,
В житті у тебе все вдавалось!
***
Я поздравляю с Днем студента,
С одним из самых лучших дней.
Храни прекрасные моменты
Беспечной юности своей!
Гуляй на полную, не бойся,
Иди в кино, танцуй и пой.
О парах ты не беспокойся,
Сегодня можно – день такой.
Пусть будет в жизни все отлично,
Учеба будет на ура.
Пускай везет на фронте личном.
Студент, ни пуха ни пера!
***
З Днем студента! Удачі, енергії, натхнення, яскравих вражень, легких іспитів, цікавих подій. Нехай студентські роки пройдуть легко, безтурботно і залишать приємні спогади на все життя. Нехай сьогоднішнє свято буде супервеселим і відчайдушним!
***
Студенчество – воистину лучший период жизни. Желаю вам прочувствовать на себе все его прелести. Пусть учеба дается легко, экзамены сдаются быстро, а свободного времени будет все больше. Желаю вам направлять весь присутствующий энтузиазм в нужное русло. Пока жизнь предоставляет вам все возможности, берите от нее все. Пусть годы, что пролетают так быстро, оставят в вашей памяти неизгладимый след радостных и положительных впечатлений!Картинки і листівки до Дня студента
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За матеріалами: pozdravok.ru.