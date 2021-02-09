З Днем стоматолога 2021: привітання, картинки й листівки

У вівторок, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата свята збігається з шануванням католицькою церквою святої Аполлонії – християнської мучениці третього століття. Згідно з переказами, молитва до цієї святої допомагає зцілити зубний біль.

В Україні професійне свято лікарів-стоматологів відзначається з 1993 року. OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Быть стоматологом не просто,

Всегда у вас работы много!

Частенько вас боятся взрослые,

Но знают: доктор Вы от Бога!

Добра желаю вам в ваш праздник,

Улыбок, радостных моментов,

Простого, искреннего счастья

И самых лучших пациентов!

***

Сьогодні день не імунолога,

Не алерголога, а стоматолога!

Бажаємо Вам всього прекрасного:

Здоров'я, щастя, неба ясного!

Нехай все чудово виходить,

І люди добрі зустрічаються,

Щоб пацієнти всі лояльні,

І кожен місяць – преміальні!

***

Путь к успеху твой недолог,

Ты же суперстоматолог,

И боится, как огня,

Вредный кариес тебя!

С твоим Днем! Живи красиво,

Интересно и счастливо,

Чтобы радость через край,

В личной жизни – сладкий рай!

***

Бажаю золотих клієнтів

Побільше дірочок і пломб.

І вдячних пацієнтів,

Щоб був у вас коньяк і ром.

Щоб кожен до вас потрапити старався

І в кабінет валив народ.

Щоб цілий світ вам посміхався,

Не ховаючи зуби, на повний рот.

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Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы ваше мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Терпения, выдержки и отменного здоровья!

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Вітаю чудових докторів, які роблять наше життя світлішим і прекраснішим, даруючи нам бездоганні посмішки, а нашим зубам – здоров'я і міцність. Бажаю, щоб робота приносила задоволення, щоб постійний розвиток медицини і новітніх технологій робили вашу працю легше, приємніше і комфортніше. Благополуччя в житті, і тільки подяки і поваги в очах вдячних пацієнтів. Зі святом!

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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, вправно справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стоматологи розповіли, як впливають на зуби сигарети, вейпи і "айкоси". Так, огляд ротової порожнини може показати, як довго людина палить.

За матеріалами: pozdravok.ru.