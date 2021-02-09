З Днем стоматолога 2021: привітання, картинки й листівки
У вівторок, 9 лютого, відзначається Міжнародний день стоматолога. Дата свята збігається з шануванням католицькою церквою святої Аполлонії – християнської мучениці третього століття. Згідно з переказами, молитва до цієї святої допомагає зцілити зубний біль.
В Україні професійне свято лікарів-стоматологів відзначається з 1993 року. OBOZREVATEL зібрав яскраві привітання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.Вірші, смс і проза до Дня стоматолога
Быть стоматологом не просто,
Всегда у вас работы много!
Частенько вас боятся взрослые,
Но знают: доктор Вы от Бога!
Добра желаю вам в ваш праздник,
Улыбок, радостных моментов,
Простого, искреннего счастья
И самых лучших пациентов!
***
Сьогодні день не імунолога,
Не алерголога, а стоматолога!
Бажаємо Вам всього прекрасного:
Здоров'я, щастя, неба ясного!
Нехай все чудово виходить,
І люди добрі зустрічаються,
Щоб пацієнти всі лояльні,
І кожен місяць – преміальні!
***
Путь к успеху твой недолог,
Ты же суперстоматолог,
И боится, как огня,
Вредный кариес тебя!
С твоим Днем! Живи красиво,
Интересно и счастливо,
Чтобы радость через край,
В личной жизни – сладкий рай!
***
Бажаю золотих клієнтів
Побільше дірочок і пломб.
І вдячних пацієнтів,
Щоб був у вас коньяк і ром.
Щоб кожен до вас потрапити старався
І в кабінет валив народ.
Щоб цілий світ вам посміхався,
Не ховаючи зуби, на повний рот.
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Поздравляю с Международным днем стоматолога! Желаю, чтобы ваше мастерство приносило людям радость и здоровье. Пусть везде встречают счастливые улыбки и веселые лица. Терпения, выдержки и отменного здоровья!
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Вітаю чудових докторів, які роблять наше життя світлішим і прекраснішим, даруючи нам бездоганні посмішки, а нашим зубам – здоров'я і міцність. Бажаю, щоб робота приносила задоволення, щоб постійний розвиток медицини і новітніх технологій робили вашу працю легше, приємніше і комфортніше. Благополуччя в житті, і тільки подяки і поваги в очах вдячних пацієнтів. Зі святом!
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Вітаю з Міжнародним днем стоматолога і від чистого серця бажаю легко і сміливо лікувати будь-якого пацієнта, вправно справлятися з будь-якою проблемою, впевнено і стрімко рухатися до своїх цілей, користуватися в будь-якому суспільстві повагою і завжди залишатися відмінним професіоналом своєї справи.Картинки і листівки до Дня стоматолога
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стоматологи розповіли, як впливають на зуби сигарети, вейпи і "айкоси". Так, огляд ротової порожнини може показати, як довго людина палить.
За матеріалами: pozdravok.ru.