З Днем спортивного журналіста: листівки, картинки, смс та відео з привітаннями
У четвер, 2 липня, відзначається Міжнародний день спортивного журналіста. Це професійне свято було засновано 1995 року з ініціативи Міжнародної асоціації спортивної преси, яка об'єднує близько 150 національних спілок журналістів.
До свята OBOZREVATEL підготував найкращі привітання з Днем спортивного журналіста: смс, вірші, прозу, відео та оригінальні листівки.
З Днем спортивного журналіста: смс, вірші, проза
Журналісти – особливий народ,
Весь час прагнуть пробитися вперед,
Аби першими все знати
І в журналі написати.
Я, вас, колеги, вітаю
Новин гарячих вам бажаю,
Бажаю цікавих тем,
У всіх справах удачі всім!
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Спортивный журналист — это призвание,
Желаю, чтобы ты успешным был,
В карьере я желаю процветания,
Бодрости, терпения и сил!
***
Всех спортивных журналистов
Я сегодня поздравляю,
Репортажей интересных
От души я пожелаю.
Вдохновение пусть вам дарит
Интересная работа,
Вам с азартом я желаю
Все преодолеть заботы.
В жизни личной только счастья,
Новых творческих успехов,
Пред напором и задором
Пусть отступят все помехи.
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Вітаю з Міжнародним днем спортивного журналіста. Бажаю яскраво і барвисто розповідати про всі події в світі спорту, цікаво і гарно проживати кожен свій день. Успіхів на своєму журналістському посту і в особистому житті.
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З Міжнародним днем спортивного журналіста! Бажаю радувати всіх любителів спорту, фанатів та шанувальників лише добрими новинами та цікавими подіями в світі спорту. Креативу і прояву унікального таланту в кожній статті, в кожному огляді, успіхів, слави і крутих ідей!
Картинки до Дня спортивного журналіста
День спортивного журналіста: відео
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За матеріалами: pozdravok.ru, mag.relax.ua.