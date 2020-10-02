З Днем соціального педагога 2020: гарні привітання зі святом
Міжнародний день соціального педагога відзначається щорічно 2 жовтня. Його було засновано на XVII Міжнародній конференції соціальних педагогів, яка пройшла в травні 2009 року в Копенгагені.
До свята OBOZREVATEL зібрав найкращі привітання у віршах і прозі, смс, вірші, картинки, листівки та відео.
День соціального педагога: смс, вірші та проза
Безграничного терпенья,
Самых добрых всегда дней,
А в работе – вдохновенья,
Чтобы наставлять детей.
Больше Вам удач, везенья,
Только правильных дорог,
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!
***
Педагог – почесна професія.
Допомагаючи дітям увійти в життя,
Він стає помічником, вчителем,
розкриваючи горизонти на шляху.
Наставляючи і прикладом, і порадами,
Кожному увага дає.
Ну, а в ситуації критичної
Навіть від біди вбереже!
За його турботу, за участь
Педагога ми дякуємо.
Будемо пам’ятати його ім’я вічно ми,
Кожен день "Спасибі!" говоримо.
***
Вы социальный педагог,
Работа ваша непростая,
Но в деле вы своем знаток!
Проблема вмиг уйдет любая!
Желаю, чтобы вы всегда
Счастливо, ярко улыбались
И без особого труда
Всех целей в жизни добивались!
***
Соціальний педагог
Для діточок цар і бог.
Навчає істині простий,
Жити гідно, бути собою.
Моральність, мораль і честь.
Якостей добрих нам не злічити.
Будьте для дітей прикладом.
Як колись піонером.
***
Не могут многие не знать,
Как тяжело соцпедагогам
И как у них работы много.
Мы им сегодня пожелать
Хотим огромного терпения,
Поменьше трудных чтоб детей,
Здоровья, счастья, вдохновения
И много творческих идей.
***
Дозволити з дітьми проблеми, багатьом сім’ям ти допоміг,
Ти не просто ж учитель, ти – соціальний педагог!
З професійним святом, вітаємо ми тебе,
творчих Успіхів бажаємо, високо твоя праця цінуючи!
І нехай вирішуються легко, в роботі важкі завдання,
ми Бажаємо щастя тобі, везіння, радості, удачі!
***
Поздравляю с Международным днем социального педагога. Желаю быть ярким примером спокойствия и гармонии, желаю уметь адаптироваться к любой среде и любым обстоятельствам, а эти самые обстоятельства пусть всегда будут удачными, счастливыми. Успехов в работе, хороших идей, гениальных мыслей и замечательных людей в жизни.
***
Вельмишановні й талановиті соціальні педагоги, сьогодні ваше професійне свято, тому бажаємо вам, щоб всі ваші проекти і всі ваші ідеї знаходили застосування в реальності. Щоб ваші вихованці показували ті результати, які ви прагнули отримати. І, щоб всі ваші старання оцінювалися по достоїнству.
***
Поздравляю с Международным днем социального педагога. Пусть Вашими стараниями духовно развивается и общество, и любой человек от молодого до пожилого, пусть нравственность и здоровый образ жизни будут в приоритетах каждого. Желаю Вам крепчайших сил и доброго здоровья, высокого уважения в социуме и большого счастья в доме.
***
Вітаю з Міжнародним днем соціального педагога і бажаю не втрачати професіоналізму й позитивного емоційного настрою. Нехай Ваша праця і старанність роблять цей світ кращим і добрішим. Бажаю здоров'я, взаєморозуміння оточуючих, поваги, щастя і всіх благ.
Листівки та картинки
З Днем соціального педагога: відео
Раніше OBOZREVATEL публікував привітання з Днем вчителя.
За матеріалами: pozdravok.ru, good-know.com.