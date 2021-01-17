Із Днем снігу: привітання, картинки та листівки
У неділю, 17 січня, святкують Всесвітній день снігу. Відзначають його із 2012 року за ініціативою Міжнародної федерації лижного спорту. Інша назва свята – Міжнародний день зимових видів спорту.
Кожна передостання неділя січня, згідно із задумом організаторів, покликана популяризувати зимовий спорт і активний спосіб життя. OBOZREVATEL публікує яскраві вітання, картинки, листівки та відео до свята.
Із Днем снігу: смс, вірші та проза
День снігу нам нехай принесе
Січневий гарний снігопад!
Душа хай радісно співає,
Хай буде снігу кожен радий!
Грайте в сніжки та ліпіть
Сніговиків із морквяним носом,
Санчатами з гірок швидко мчіть,
І зимовим радійте морозам!
***
А помнишь, как в детстве
Ловили в ладони снежинки?
И радости первому снегу
Не видно предела...
Представь, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Но нас закружила
По жизни судьба, завертела...
И, словно снежинка,
Тебя вспоминая, я таю
И, жутко смущаясь,
С Днем снега тебя поздравляю!
***
С белым снегом поздравляю,
Будет чисто пусть в душе,
Как земля чиста зимою
В своем белом серебре.
В доме пусть богатства будет,
Сколько снега в январе,
Дружба будет пусть и счастье,
Пусть любовь живет в душе.
***
Білий сніг іскриться, виблискує,
Нас запрошує на свято,
Покатаємося на лижах, пограємо в сніжки,
Нехай у кожного збудуться заповітні мрії.
Нехай удача вам посміхнеться неодмінно,
Нехай у житті буде все чудово,
Нехай сьогодні буде краще, ніж учора,
Нехай усі негоди заморозить зима.
***
Представим сейчас, что мы оба –
Частички, крупинки, пушинки,
Судьба дуновением ветра
Нас кружит, как будто снежинки.
А помнишь, бывало, как в детстве
Снежинки в ладони летели?
И радости первому снегу
У нас не бывало предела...
***
Із Днем снігу! Таким ніжним, легким, дзвінким і прекрасним! Нехай із цими невагомими сніжинками, що летять до нас із небес, немов ангели, покращиться настрій і в душі задзвенять струни радості!
***
День снігу – молоде свято, прийшла пора повеселитися, у сніжки граймо від душі. Нехай сніжок вас щастям обсипає, нехай кожен день приємно дивує, бажаємо настрою вам, удачі, здоров'я міцного та везіння.
***
З Днем снігу! Давайте в цю січневу світлу неділю забудемо про нудьгу, печалі та лінь. Швидше Свято снігу відзначайте, сніжками одне одного вітайте. Або на лижі швидше ставайте, сніговика зліпіть, із дітьми пограйте, з гірки сніжної на санчатах катайтесь.
Картинки і листівки до Дня снігу
Відео до Дня снігу
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За матеріалами: pozdravok.ru, pozdravik.ru.