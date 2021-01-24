З Днем сміху: привітання та листівки до свята
У неділю, 24 січня, відзначається Всесвітній день сміху. Мета цього свята – цінувати дар сміху, а його засновниця, Еллен Хейле з США, закликає весь світ до флешмобу – сміятися 24 січня рівно о 13:24 за місцевим часом.
Вперше така акція відбулася 2006 року. До Дня сміху OBOZREVATEL публікує веселі привітання, картинки та листівки.
Вірші, проза та смс в День сміху
Сьогодні буде всім потіха,
Адже нині свято сміху,
З чим душевно вас вітаю!
Щастя, радості бажаю!
Веселитись до упаду,
І ніколи не сумувати!
Кожний новий день з посмішкою
Обов'язково зустрічати!
***
Поздравляю с Днем смеха! Пусть место найдется
Для ярких улыбок, любви и добра,
Пусть радость беспечно сияет, как солнце,
Чтоб только к успехам удача вела.
Пусть чувства все станут сильней и взаимней,
Проходят все дни в настроении всегда,
Окатит вдруг жизнь процветания ливнем,
И вмиг воплотится любая мечта!
***
Я сегодня поздравлю
С днем смеха тебя!
Пожелаю: ты смейся, живя и любя!
Пусть вокруг расцветают
Улыбки и смех!
Этот день самым радостным
Будет для всех!
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Сьогодні День сміху і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими і позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше вам усмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій.
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Вітаю з Днем сміху! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!
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Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывного потока положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!
Картинки та листівки в День сміху
Відео до Дня сміху
Раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати одне одного в День сміху, який відзначається у всьому світі щорічно 1 квітня.
За матеріалами: pozdravok.ru.