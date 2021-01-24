З Днем сміху: привітання та листівки до свята

У неділю, 24 січня, відзначається Всесвітній день сміху. Мета цього свята – цінувати дар сміху, а його засновниця, Еллен Хейле з США, закликає весь світ до флешмобу – сміятися 24 січня рівно о 13:24 за місцевим часом.

Вперше така акція відбулася 2006 року. До Дня сміху OBOZREVATEL публікує веселі привітання, картинки та листівки.

Вірші, проза та смс в День сміху

Сьогодні буде всім потіха,

Адже нині свято сміху,

З чим душевно вас вітаю!

Щастя, радості бажаю!

Веселитись до упаду,

І ніколи не сумувати!

Кожний новий день з посмішкою

Обов'язково зустрічати!

***

Поздравляю с Днем смеха! Пусть место найдется

Для ярких улыбок, любви и добра,

Пусть радость беспечно сияет, как солнце,

Чтоб только к успехам удача вела.

Пусть чувства все станут сильней и взаимней,

Проходят все дни в настроении всегда,

Окатит вдруг жизнь процветания ливнем,

И вмиг воплотится любая мечта!

***

Я сегодня поздравлю

С днем смеха тебя!

Пожелаю: ты смейся, живя и любя!

Пусть вокруг расцветают

Улыбки и смех!

Этот день самым радостным

Будет для всех!

***

Сьогодні День сміху і веселощів! Вітаю вас, мої дорогі, з цим прекрасним святом! Бажаю всім бути життєрадісними, веселими і позитивними людьми. Сміх продовжує наше життя, тому побільше вам усмішок, щасливих миттєвостей і радісних подій.

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Вітаю з Днем сміху! Бажаю радості, веселощів, дивитися на все крізь призму оптимізму. Нехай гумор допомагає у важких ситуаціях, і кожен день знаходиться привід пожартувати і голосно посміятися!

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Поздравляю с Днем смеха! Желаю море улыбок, великолепного настроения, беспрерывного потока положительных эмоций, прекрасного чувства юмора и позитива во всех делах! Смех продлевает жизнь, так давайте жить вечно!

Картинки та листівки в День сміху

Листівка в День сміху Canva

З Днем сміху kremenchuk.tv

Картинка в День сміху kartinki24.ru

Привітання з Днем сміху YouTube

День сміху acc.cv.ua

Відео до Дня сміху

Раніше OBOZREVATEL розповідав, звідки пішла традиція розігрувати одне одного в День сміху, який відзначається у всьому світі щорічно 1 квітня.

За матеріалами: pozdravok.ru.