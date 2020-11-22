З Днем сина 2020: зворушливі привітання, відео та картинки до свята

У неділю, 22 листопада, у світі відзначається День синів, або День сина. Це свято поки не має офіційного статусу, але з кожним роком набуває все більшої популярності.

Мета свята – об'єднати рідних людей і привернути увагу до сімейних цінностей. Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL підготував зворушливі привітання у віршах і прозі, листівки, картинки і відео.

Вірші, проза та смс в День синів

Растут, взрослеют сыновья.

В них наша радость и мечта.

Пусть будет жизнь для них светла,

Пусть туч не будет никогда.

Пусть будут знать они добро,

Пусть не встречается им зло,

В душе их будет чистота.

Пусть счастье дарит им судьба!

***

Тобі, синку, я від душі хочу сказати,

Що ти моя величезна нагорода!

Ти знаєш, мені так складно описати,

Як я тебе з Днем синів привітати рада!

Тобі бажаю дуже міцного здоров'я,

Нехай буде все: сім'я, робота і друзі!

Я говорю ці слова з великою любов'ю,

Адже нікого дорожче в мене нема!

***

В День сыновей, родной сынок,

Тебе всех благ, добра желаю!

Пусть охраняет тебя Бог,

Пускай не будет счастью края!

Будь сильным, смелым, не хворай,

Осуществляй свои мечты!

Тебя люблю всем сердцем, знай,

Ведь всех дороже в мире ты!

***

Гордість ти наша і віра,

Син найкращий, сім'ї крила.

Тобі зичимо жити в мирі,

В серці хай панує віра.

Бог тебе хай береже,

І негоду розжене.

Щоб життя було яскравим,

Ангели дарують барви.

Щоб сімейний гарний лад,

Панував в сім'ї весь час.

З Днем синів вітаємо,

Щасливі, що такого хлопця маємо.

***

И сын, и дочка – все для мамы дети,

Но есть особый праздник на планете

Для всех матерей –

Это День сыновей!

Ведь сын – надежда и опора,

В нём – сила, мужество, всех дел основа,

Вас с этим праздником я поздравляю,

Пусть ангел вас хранит, оберегает!

***

В це символічне свято хочеться нагадати, що сини – це ті чоловіки, яких дійсно неможливо розлюбити! Нехай кожен синочок від мала до велика відчуває любов і підтримку своєї родини!

***

С Днем сыновей! Пусть сынуля радует и вдохновляет, становиться опорой и поддержкой! Желаю найти в нем друга, защитника и помощника! Пусть его жизнь будет яркой и красивой, радостной и осмысленной!

***

Вітаємо всіх синів і всіх батьків, яким доля подарувала хлопчиків, зі святом. Немає в світі нічого кращого і чистішого, ніж любов батьків до дітей і любов дітей до батьків. Нехай же наші сини завжди радують нас і приносять нам тільки позитивні емоції.

***

Вітаю з Днем синів! Син – це підтримка, опора, вірний друг і хороший помічник! Бажаю, щоб всі життєві цілі були реалізовані, дитячі мрії здійснилися, поруч були надійні друзі і добрі люди. Нехай твоє життя буде яскравим, насиченим, цікавим і сповненим важливого змісту. Спасибі тобі за тебе, синку!

Картинки і листівки до Дня сина

Листівка в День сина ggexp.ru

Картинка в День сина fakty.com.ua

Побажання в День синів kartinki-life.ru

З Днем сина 2020 art-assorty.ru

День сина ggexp.ru

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.