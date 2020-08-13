З Днем шульги 2020! Найкращі привітання та листівки

Міжнародний день шульги відзначається щорічно 13 серпня. Це неофіційне свято вперше було відзначено 1976 року за ініціативою організації Lefthanders International.

Так, за статистикою, шульгами є приблизно десята частина населення планети. Такі люди особливо цінуються у фехтуванні, гандболі, футболі та настільному тенісі та інших видах спорту. OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі вірші, смс, прозу, листівки, картинки і відео з привітаннями.

День шульги 2020: смс, вірші та проза

Ты индивидуум необычный,

Ты пишешь левою рукой,

А это знак людей особых,

Гордись поэтому собой.

Тебе желаю "одной левой"

Проблемы в жизни все решать,

Пылать здоровьем, в чудо верить

И никогда не унывать.

***

Шульгу вітаю,

Удачі бажаю.

Щоб все збувалося,

Однією лівою вирішувалося.

***

День шульги 2020 фото: Pinterest

С Международным днем левшей,

Ничем не хуже ты правшей,

Рукой ты левою своей

Проделай много нужных дел.

***

С Международным Днем Левшей

Тебя сегодня громко поздравляю!

Гони печали и невзгоды все взашей,

Пускай тебя лишь блага окружают.

Не посещают дом проблемы пусть,

Здоровье крепнет каждое мгновенье.

Конечно, не терзает душу грусть,

А чаще наполняет вдохновенье.

***

Привітання з Днем лівшів Фото: Pinterest

Сьогодні Міжнародний день шульги. Шульги – люди творчі, креативні, що мають сильний характер. Цьому є підтвердження на прикладах багатьох знаменитих людей – світових політиків, письменників, музикантів, акторів і режисерів. Ми ж бажаємо всім шульгам успіхів в досягненні мети!

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Пусть всем левшам улыбается удача и судьба не приносит неприятных сюрпризов! Пусть талант раскроется и звезды сопутствуют вашему успеху! Искренне поздравляем вас с международным днем левшей!

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Бути шульгою добре: варто взяти ручку або ж виделку – всі одразу бачать, що ти творча, незвичайна особистість з оригінальним мисленням. Тому що всі знають, що саме це характеризує шульг та відрізняє їх від інших. З Днем шульги, завжди залишайтеся лише собою. За це ми вас і любимо.

Картинки та листівки до Дня шульги

Листівка до Дня лівші Фото: Askideas.com

Картинка з Днем шульги Фото: felicina.ru

День шульги: прикольне привітання Фото: Pinterest

Міжнародний день шульги: відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як визначити робочу руку в дитини: правша чи лівша.

За матеріалами: pozdravok.ru.