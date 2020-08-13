З Днем шульги 2020! Найкращі привітання та листівки

День шульги відзначається щорічно 13 серпня. Фото: kanal-o.ru
Міжнародний день шульги відзначається щорічно 13 серпня. Це неофіційне свято вперше було відзначено 1976 року за ініціативою організації Lefthanders International.
Так, за статистикою, шульгами є приблизно десята частина населення планети. Такі люди особливо цінуються у фехтуванні, гандболі, футболі та настільному тенісі та інших видах спорту. OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найкращі вірші, смс, прозу, листівки, картинки і відео з привітаннями.
Ты индивидуум необычный,
Ты пишешь левою рукой,
А это знак людей особых,
Гордись поэтому собой.
Тебе желаю "одной левой"
Проблемы в жизни все решать,
Пылать здоровьем, в чудо верить
И никогда не унывать.
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Шульгу вітаю,
Удачі бажаю.
Щоб все збувалося,
Однією лівою вирішувалося.
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День шульги 2020 фото: Pinterest
С Международным днем левшей,
Ничем не хуже ты правшей,
Рукой ты левою своей
Проделай много нужных дел.
***
С Международным Днем Левшей
Тебя сегодня громко поздравляю!
Гони печали и невзгоды все взашей,
Пускай тебя лишь блага окружают.
Не посещают дом проблемы пусть,
Здоровье крепнет каждое мгновенье.
Конечно, не терзает душу грусть,
А чаще наполняет вдохновенье.
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Привітання з Днем лівшів Фото: Pinterest
Сьогодні Міжнародний день шульги. Шульги – люди творчі, креативні, що мають сильний характер. Цьому є підтвердження на прикладах багатьох знаменитих людей – світових політиків, письменників, музикантів, акторів і режисерів. Ми ж бажаємо всім шульгам успіхів в досягненні мети!
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Пусть всем левшам улыбается удача и судьба не приносит неприятных сюрпризов! Пусть талант раскроется и звезды сопутствуют вашему успеху! Искренне поздравляем вас с международным днем левшей!
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Бути шульгою добре: варто взяти ручку або ж виделку – всі одразу бачать, що ти творча, незвичайна особистість з оригінальним мисленням. Тому що всі знають, що саме це характеризує шульг та відрізняє їх від інших. З Днем шульги, завжди залишайтеся лише собою. За це ми вас і любимо.
Листівка до Дня лівші Фото: Askideas.com
Картинка з Днем шульги Фото: felicina.ru
День шульги: прикольне привітання Фото: Pinterest
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, як визначити робочу руку в дитини: правша чи лівша.
За матеріалами: pozdravok.ru.