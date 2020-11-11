З Днем шопінгу 2020: найкращі привітання та картинки

Всесвітній день шопінгу відзначається щорічно 11 листопада. Це неофіційне свято запропонували відзначати 2009 року в Китаї.

Захід було заплановано як маркетинговий хід, його ініціатором виступила компанія Alibaba Group – власник AliExpress та інших інтернет-магазинів. До свята OBOZREVATEL публікує привітання у віршах і прозі, картинки, листівки та відео.

Вірші, проза та смс в День шопінгу

Налетаем, покупаем –

Распродажи, скидки, сейл,

Шопинг срочно совершаем,

Главное – купить успей!

В этот день всемирный шопинга

Поздравляем шопоголиков,

Без покупок, как без допинга,

Как спортсмен без анаболиков!

***

Знає кожен шопоголік

Цей день календаря:

Одягаєшся по моді?

Так з Днем шопінгу тебе!

***

Всемирный день шопинга нужно встречать,

Скорее за покупками смело бежать.

А может, всего лишь открыть интернет,

И здесь ведь теперь-то чего только нет!

Да, любишь ты шопинг, поздравлю тебя!

Пусть будет удачной покупка твоя,

Но пусть не худеет вовек кошелек!

Такой вот в День шопинга мой поздравок!

***

Тих, хто без шопінгу не може

Жодного дня прожити,

Сьогодні зі святом вітаємо,

Нехай зможуть все вони купити,

Нехай їм завжди вистачає грошей,

Але витрачають їх з розумом,

Купують те, що потрібно,

Придбання несуть у свій дім!

***

Шопинга всемирный день

Нынче отмечаем.

И по поводу такому

Все, везде скупаем.

Пусть поход по магазинам

Будет плодотворным,

А его влияние –

Просто чудотворным.

***

У Всесвітній день шопінгу хочу побажати вдалих покупок і чудових придбань, веселих пригод у магазинах і прекрасного настрою, ідей і бездоганного смаку, високого достатку і широкого вибору.

***

Во Всемирный день шопинга хочу пожелать весело, интересно и увлекательно провести этот день. Пусть любые покупки всегда радуют душу, пусть ни один товар не будет куплен зря, пусть купленная одежда придает блеска твоей природной красоте, пусть техника служит долгие годы, пусть продукты питания наполняют полезными веществами и здоровьем твое тело. Желаю огромных скидок, "смешных" цен и только качественных товаров в твоем шопинге!

***

Хоч це свято не таке відоме, але все ж справжні шопоголіки його точно оцінять! Нехай сьогодні буде море позитиву від великої кількості потрібних, корисних і важливих, а може й просто приємних і довгоочікуваних покупок!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем шопінгу і хочу побажати, щоб у житті завжди була можливість у будь-яку хвилину пройтися по магазинах і купити все те, що необхідно для повного комфорту і відчуття щастя. Нехай кожен шопінг буде вдалим, веселим, яскравим, незабутнім і корисним!

Картинки і листівки до Дня шопінгу

Листівка в День шопінгу black-lights.de

Картинка в День шопінгу dribbble.com

Привітання з Днем шопінгу mirkosmosa.ru

Відео з привітаннями

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За матеріалами: pozdravok.ru.