З Днем шахтаря 2020! Найкращі привітання та листівки

День шахтаря в Україні 2020 року відзначається 30 серпня. Свято було встановлено 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на останню неділю серпня.

Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.

День шахтаря 2020: смс, вірші та проза

Повагу, славу і пошану,

Ти заслужив шахтар давно,

І серед всіх людей по праву

Ти в праві жити, як в кіно!

Нехай тебе щастя, як дощ обливає,

Нехай тебе радість завжди зустрічає,

Нехай тебе любить хто милий душі,

Цього я бажаю тобі від душі.

***

С Днем шахтера поздравляю!

От души я вам желаю

Счастья, мира и достатка,

Чтоб в семье все было гладко.

Чтоб всегда во всем везло,

Всем препятствиям назло.

Не грустите никогда,

Будьте счастливы всегда!

***

Шахтарю мої вітання,

Щоб збувались всі бажання,

Щоб Вам в шахті лиш щастило,

Щоб обходило Вас зло!

Щоб дружина Вас любила,

Кожен день боготворила,

Щоб сім'ю оберігала,

Їсти вчасно Вам давала!

***

С днем шахтера Вас поздравляем

И желаем большого добра,

Чтобы в доме вашем светлом

Была всегда теплота.

***

Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська високо цінувалася і була завжди в пошані, щоб видобуте вугіллячко приносило тепло в хати людей і душевне щастя. Миру, благополуччя, удачі та сил.

***

С Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света – освещают темные забои! С праздником, горняки!

***

З Днем шахтаря, слава чесній шахтарській праці. Від душі бажаю міцного здоров'я, міцних нервів, міцного характеру та міцних сил для доброї роботи, чудового життя й щасливого кохання. Миру, благополуччя, достатку і удачі!

Листівки та картинки до Дня шахтаря

Листівка з Днем шахтаря 2020 (Фото: pronedra.ru)

Картинка до Дня шахтаря (Фото: kartinki-life.ru)

Привітання з Днем шахтаря (Фото: bonnycards.ru)

Прикольні поздоровлення з Днем шахтаря (Фото: самозахіст.dp.ua)

Побажання в День шахтаря (Фото: bonnycards.ru)

Привітання з Днем шахтаря: відео

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За матеріалами: pozdravok.ru, depo.ua.