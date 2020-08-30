З Днем шахтаря 2020! Найкращі привітання та листівки

День шахтаря відзначається кожної останньої неділі серпня.
День шахтаря в Україні 2020 року відзначається 30 серпня. Свято було встановлено 1993 року указом президента Леоніда Кравчука на останню неділю серпня.
Спеціально для своїх читачів OBOZREVATEL публікує оригінальні привітання у віршах і прозі, смс, листівки, картинки та відео.
Повагу, славу і пошану,
Ти заслужив шахтар давно,
І серед всіх людей по праву
Ти в праві жити, як в кіно!
Нехай тебе щастя, як дощ обливає,
Нехай тебе радість завжди зустрічає,
Нехай тебе любить хто милий душі,
Цього я бажаю тобі від душі.
***
С Днем шахтера поздравляю!
От души я вам желаю
Счастья, мира и достатка,
Чтоб в семье все было гладко.
Чтоб всегда во всем везло,
Всем препятствиям назло.
Не грустите никогда,
Будьте счастливы всегда!
***
Шахтарю мої вітання,
Щоб збувались всі бажання,
Щоб Вам в шахті лиш щастило,
Щоб обходило Вас зло!
Щоб дружина Вас любила,
Кожен день боготворила,
Щоб сім'ю оберігала,
Їсти вчасно Вам давала!
***
С днем шахтера Вас поздравляем
И желаем большого добра,
Чтобы в доме вашем светлом
Была всегда теплота.
***
Від щирого серця хочу привітати з Днем шахтаря. Бажаю, щоб на землі і під землею Бог оберігав від небезпек і негараздів, щоб праця шахтарська високо цінувалася і була завжди в пошані, щоб видобуте вугіллячко приносило тепло в хати людей і душевне щастя. Миру, благополуччя, удачі та сил.
***
С Днем шахтера! Ваша работа трудна и опасна, а польза от шахтерского труда громадна. Пока есть вы, в доме каждого из нас тепло и светло. Так пускай частички тепла из каждого дома греют вам душу, а лучики света – освещают темные забои! С праздником, горняки!
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З Днем шахтаря, слава чесній шахтарській праці. Від душі бажаю міцного здоров'я, міцних нервів, міцного характеру та міцних сил для доброї роботи, чудового життя й щасливого кохання. Миру, благополуччя, достатку і удачі!
Листівка з Днем шахтаря 2020 (Фото: pronedra.ru)
Картинка до Дня шахтаря (Фото: kartinki-life.ru)
Привітання з Днем шахтаря (Фото: bonnycards.ru)
Прикольні поздоровлення з Днем шахтаря (Фото: самозахіст.dp.ua)
Побажання в День шахтаря (Фото: bonnycards.ru)
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За матеріалами: pozdravok.ru, depo.ua.
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